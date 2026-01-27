Shelby GT350/TA: ещё один ориентированный на трек спорткар на базе Ford Mustang

После недавнего дебюта Ford Mustang Dark Horse SC, который оказался фактической заменой Shelby GT500, стало ясно, что пути компаний Ford и Shelby разошлись, заводских версий Мустанга с именем Шелби не будет — по крайней мере, в ближайшие годы. В отрыве от Форда и его отдела маркетинга компания Shelby в праве множить сущности столько, сколько ей будет угодно, поэтому семейство Shelby на базе «седьмого» Мустанга выдалось особенно богатым.
Новый Shelby GT350 дебютировал в прошлом году, и у него уже есть хардкорная версия R. Также в прошлом году дебютировал высокопроизводительный «толстячок» Shelby Super Snake-R. Ну а представленный на днях Shelby GT350/TA — это пока самая крутая версия в семействе GT350, её сделали к юбилею гонок Trans-Am, в которых ковалась слава Shelby и приобретался драгоценный опыт подготовки техники к экстремальным нагрузкам.
Shelby GT350/TA оснащён разработанным специально для него аэродинамическим обвесом из карбона, оптимизированным для трековой езды, угол атаки высокого заднего антикрыла можно регулировать. Капот с вентиляционной прорезью изготовлен из алюминия, под ним находится 5,0-литровый V8 Coyote, комплексно доработанный и снабжённый приводным нагнетателем Whipple, благодаря которому максимальная мощность превысила 842 л.с. Коробка передач у этого спорткара — только 6-ступенчатая «механика», а между ведущими задними колёсами установлен гоночный самоблокирующийся дифференциал Tru Track с внешним теплообменником.
В подвеске установлены регулируемые амортизационные стойки с внешними резервуарами. Задний подрамник усилен, приводные полуоси и шпильки тоже усилены. Жёсткость новых стабилизаторов поперечной устойчивости можно регулировать. Надёжное замедление обеспечивают износостойкие гоночные тормоза Alcon. Кованые колёса Forgeline VX1S чёрного глянцевого цвета обуты в шины Pirelli P Zero.
В салоне удалены задние сиденья и установлен стальной трубчатый каркас безопасности. Практически все видимые поверхности отделаны карбоном, даже пол. Рычаг переключения передач укорочен.
Shelby American выпустит только 70 экземпляров Shelby GT350/TA, относящихся в 2026 модельному году. Цена — от 219 995 долларов, в неё входит донорский Ford Mustang GT.
