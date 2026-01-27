Shelby GT350/TA: ещё один ориентированный на трек спорткар на базе Ford Mustang

Компания Shelby American продолжает упражняться с Мустангом седьмого поколения (S650) и выкатила наиболее экстремальную версию купе Shelby GT350, сделанную к 60-летию гоночной серии Trans-Am и соответственно помеченную литерами TA. Производительность Shelby GT350/TA максимально оптимизирована для гоночного трека, при этом спорткар сохранил доступ на дороги общего пользования.

После недавнего дебюта Ford Mustang Dark Horse SC, который оказался фактической заменой Shelby GT500, стало ясно, что пути компаний Ford и Shelby разошлись, заводских версий Мустанга с именем Шелби не будет — по крайней мере, в ближайшие годы. В отрыве от Форда и его отдела маркетинга компания Shelby в праве множить сущности столько, сколько ей будет угодно, поэтому семейство Shelby на базе «седьмого» Мустанга выдалось особенно богатым.

Новый Shelby GT350 дебютировал в прошлом году, и у него уже есть хардкорная версия R. Также в прошлом году дебютировал высокопроизводительный «толстячок» Shelby Super Snake-R. Ну а представленный на днях Shelby GT350/TA — это пока самая крутая версия в семействе GT350, её сделали к юбилею гонок Trans-Am, в которых ковалась слава Shelby и приобретался драгоценный опыт подготовки техники к экстремальным нагрузкам.

Shelby GT350/TA оснащён разработанным специально для него аэродинамическим обвесом из карбона, оптимизированным для трековой езды, угол атаки высокого заднего антикрыла можно регулировать. Капот с вентиляционной прорезью изготовлен из алюминия, под ним находится 5,0-литровый V8 Coyote, комплексно доработанный и снабжённый приводным нагнетателем Whipple, благодаря которому максимальная мощность превысила 842 л.с. Коробка передач у этого спорткара — только 6-ступенчатая «механика», а между ведущими задними колёсами установлен гоночный самоблокирующийся дифференциал Tru Track с внешним теплообменником.

В подвеске установлены регулируемые амортизационные стойки с внешними резервуарами. Задний подрамник усилен, приводные полуоси и шпильки тоже усилены. Жёсткость новых стабилизаторов поперечной устойчивости можно регулировать. Надёжное замедление обеспечивают износостойкие гоночные тормоза Alcon. Кованые колёса Forgeline VX1S чёрного глянцевого цвета обуты в шины Pirelli P Zero.

В салоне удалены задние сиденья и установлен стальной трубчатый каркас безопасности. Практически все видимые поверхности отделаны карбоном, даже пол. Рычаг переключения передач укорочен.

Shelby American выпустит только 70 экземпляров Shelby GT350/TA, относящихся в 2026 модельному году. Цена — от 219 995 долларов, в неё входит донорский Ford Mustang GT.