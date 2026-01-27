Новинки ×
  • Shelby GT350/TA: ещё один ориентированный на трек спорткар на базе Ford Mustang

Shelby GT350/TA: ещё один ориентированный на трек спорткар на базе Ford Mustang

27.01.2026 66 0 0
Shelby GT350/TA: ещё один ориентированный на трек спорткар на базе Ford Mustang

Компания Shelby American продолжает упражняться с Мустангом седьмого поколения (S650) и выкатила наиболее экстремальную версию купе Shelby GT350, сделанную к 60-летию гоночной серии Trans-Am и соответственно помеченную литерами TA. Производительность Shelby GT350/TA максимально оптимизирована для гоночного трека, при этом спорткар сохранил доступ на дороги общего пользования.

После недавнего дебюта Ford Mustang Dark Horse SC, который оказался фактической заменой Shelby GT500, стало ясно, что пути компаний Ford и Shelby разошлись, заводских версий Мустанга с именем Шелби не будет — по крайней мере, в ближайшие годы. В отрыве от Форда и его отдела маркетинга компания Shelby в праве множить сущности столько, сколько ей будет угодно, поэтому семейство Shelby на базе «седьмого» Мустанга выдалось особенно богатым.

Новый Shelby GT350 дебютировал в прошлом году, и у него уже есть хардкорная версия R. Также в прошлом году дебютировал высокопроизводительный «толстячок» Shelby Super Snake-R. Ну а представленный на днях Shelby GT350/TA — это пока самая крутая версия в семействе GT350, её сделали к юбилею гонок Trans-Am, в которых ковалась слава Shelby и приобретался драгоценный опыт подготовки техники к экстремальным нагрузкам.

Shelby GT350/TA оснащён разработанным специально для него аэродинамическим обвесом из карбона, оптимизированным для трековой езды, угол атаки высокого заднего антикрыла можно регулировать. Капот с вентиляционной прорезью изготовлен из алюминия, под ним находится 5,0-литровый V8 Coyote, комплексно доработанный и снабжённый приводным нагнетателем Whipple, благодаря которому максимальная мощность превысила 842 л.с. Коробка передач у этого спорткара — только 6-ступенчатая «механика», а между ведущими задними колёсами установлен гоночный самоблокирующийся дифференциал Tru Track с внешним теплообменником.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В подвеске установлены регулируемые амортизационные стойки с внешними резервуарами. Задний подрамник усилен, приводные полуоси и шпильки тоже усилены. Жёсткость новых стабилизаторов поперечной устойчивости можно регулировать. Надёжное замедление обеспечивают износостойкие гоночные тормоза Alcon. Кованые колёса Forgeline VX1S чёрного глянцевого цвета обуты в шины Pirelli P Zero.

В салоне удалены задние сиденья и установлен стальной трубчатый каркас безопасности. Практически все видимые поверхности отделаны карбоном, даже пол. Рычаг переключения передач укорочен.

Shelby American выпустит только 70 экземпляров Shelby GT350/TA, относящихся в 2026 модельному году. Цена — от 219 995 долларов, в неё входит донорский Ford Mustang GT.

купе спортивные авто тюнинг новинки Shelby Ford Ford Mustang
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Автосервис Как выбрать моторное масло и не ошибиться Когда встает вопрос выбора моторного масла, большинство автомобилистов идут по проторенному пути: изучают материалы в интернете, консультируются с друзьями или специалистами на СТО, а также... 381 0 0 27.01.2026
Статьи / Мнение без фильтров Не средство передвижения, а роскошь: почему дорожают автомобили Вот и утратила смысл крылатая фраза из «Золотого телёнка». В 2026 году машина – скорее роскошный аксессуар на колёсах: дорого, претенциозно, статусно. Ведь в России рост цен на автомобили да... 992 20 0 26.01.2026
Статьи / История Каков сан, таков и помёт: как был построен Brooke 25/30 HP Swan Car и чем он всех шокировал В мире всегда выпускались и будут выпускаться штучные автомобили для той категории автомобилистов, которые не хотят быть «как все». Несмотря на то, что штучные машины стоят не просто дорого,... 542 1 2 25.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76106 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46361 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18716 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
20 Не средство передвижения, а роскошь: почему дорожают автомобили
11 Peugeot 207 с пробегом: старые моторы лучше новых, а три педали всегда...
7 Попытка как пытка: как пробовали возродить марку Maybach и почему это...
Новые комментарии
Change privacy settings