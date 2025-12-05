Фургон Chevrolet Express Max на базе «китайца» обрёл новую начинку

Марка Chevrolet расширила гамму фургона, который сделан из модели Maxus: к дизельной машине присоединилась электрическая модификация. «Зеленая» версия доступна с двумя вариантами батареи на выбор.

Фургон Chevrolet Express Max начал свою карьеру в прошлом году. Эта модель до сих пор представлена только в Мексике, и оригинальной разработкой концерна General Motors она не является: галстук-бабочку нацепили на «китайца» Maxus V70. Бренд Maxus, напомним, принадлежит давнему партнеру GM – компании SAIC. Прежде Express Max был доступен в единственной комплектации с турбодизелем 2.0 (169 л.с.). А теперь гамма расширена – на мексиканский рынок выходит электроверсия с приставкой EV. Разумеется, у исходного Maxus электрический вариант тоже имеется, вдобавок V70 бывает в виде минивэна, но для модели Шеви чисто пассажирский вариант пока не заявлен.

Внешне от дизельного брата фургон Chevrolet Express Max EV отличается оформлением передней части. Вместо «прорезей» у него глухая, но рельефная панель, в которой вдобавок имеется лючок для зарядки. К слову, на мексиканском сайте запечатлена версия с высокой крышей, а на фирменных фото, сопровождающих пресс-релиз, — стандартный фургон. Видимо, к заказу доступны оба исполнения.

Объявлено, что у электрического фургона два варианта длины, но эту характеристику в Chevrolet не раскрыли. В компании лишь сообщили, что максимальная грузоподъемность «короткого» электрического Express Max EV составляет 1305 кг, объем грузового отсека – 5,9 кубометра. Показатели удлиненной версии – 1480 кг и 8,7 кубометра. Длина модели с ДВС – 5364 мм, грузоподъемность – 1295 кг, объем отсека – 8,3 кубометра.

Как и дизельный Chevrolet Express Max, EV-фургон бывает только с передним приводом. Новая версия имеет электромотор мощностью 204 л.с. «Короткая» модификация укомплектована батареей емкостью 77 кВт*ч, такой автомобиль проедет 277 км (по циклу EPA). Растянутый вариант получил аккумулятор на 88,8 кВт*ч, его запас хода – 302 км.

В списке оборудования электрического фургона заявлены: светодиодные фары, противотуманки, расположенный в приборке экранчик на 4,2 дюйма, мультимедиа-система с планшетом диагональю 12,3 дюйма, кондиционер, камера заднего вида.

Chevrolet Express Max EV оценили в 1 078 400 – 1 157 900 песо, что эквивалентно примерно 4,5 млн – 4,9 млн рублей по текущему курсу. Дизельный фургон стоит 758 100 песо (3,2 млн рублей).

Между тем оригинальный Chevrolet Express, который в строю вот уже 30 лет, на покой вовсе не собирается. Недавно в США был представлен фургон нового модельного года.