Galloper Ayanet и Galloper Gredos: новые испанские «китайцы» с японскими корнями

В Испании возродилась марка Galloper, под которой будут продаваться две родственные рамные модели — пикап Ayanet и внедорожник Gredos, обе представляют собой перелицованные модели Nissan китайского производства.

Изначально марка Galloper была создана в 1998 году компанией Hyundai совместно с испанским филиалом Mitsubishi, её название было позаимствовано у рамного внедорожника Hyundai Galloper, который был клоном Mitsubishi Pajero. Под маркой Galloper производились устаревшие, но надёжные и неприхотливые модели Mitsubishi. В 2005 году марка Galloper прекратила своё существование, и вот теперь вернулась стараниями новой компании Galloper Iberica.

Galloper Iberica заручилась поддержкой китайской компании Anhui Coronet, производящей машины по лицензии Zhengzhou Nissan. Anhui Coronet будет изготавливать на своих мощностях две дебютные модели возрождённой марки Galloper — Ayanet и Gredos. Впоследствии Galloper Iberica рассчитывает локализовать производство Ayanet и Gredos в Испании.

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Galloper Ayanet — это клон рамного Nissan Navara третьего поколения, а Galloper Gredos — клон внедорожника Nissan Terra, созданного на той же платформе, что и «третий» Nissan Navara.

В России Nissan Terra известен как Oting Paladin, который выглядит в сущности точно так же, как свежеиспечённый Galloper Gredos — только эмблемы и шильдики другие. Салоны у Oting Paladin и Galloper Gredos тоже одинаковые.

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«Третья» Navara на нашем рынке превратилась в чудаковатый внедорожник Oting Palasso, представляющий собой пикап с приросшим к нему горбом кунга, а вот испанский Galloper Ayanet — это именно пикап, максимально унифицированный по дизайну и технике с Galloper Gredos.

Обе новинки Galloper оснащаются 2,0-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi 4K31 (218 л.с., 360 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF. Привод — полный, типа парт-тайм с жёстко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке, задний межколёсный дифференциал оснащён блокировкой. В общем, всё как у родственных моделей Oting для российского рынка, но двигатель адаптирован под экологические нормы Euro 6.

Уже в конце ноябре в Европе вступят в силу экологические нормы Euro 7, но для машин, сертифицированных до конца ноября 2026 года, нормы Euro 7 станут действовать только в ноябре 2027 года — короче говоря, Galloper Iberica вовремя подсуетилась. Чтобы потом вписаться в Euro 7, к двигателю 4K31 «прикрутят» мягкогибридный довесок, в планах также значится версия на сжиженном газе.

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Galloper Ayanet и Galloper Gredos поступят в продажу в октябре — сначала в Испании, затем в других странах Европы. Цены будут начинаться от 39 000 евро за внедорожник и от 26 000 евро за пикап. У внедорожника позже появится коммерческая версия категории N1, начальная цена которой будет ниже, чем у стандартного Galloper Gredos.

Galloper Ayanet

Любопытно, что Nissan Navara третьего поколения до 2021 года включительно производился на заводе Nissan Motor Iberica в Барселоне, затем этот завод закрыли. В 2024 году завод был перезапущен в рамках совместного предприятия Ebro-EV Motors и Chery, теперь он производит китайские кроссоверы Chery под испанской маркой Ebro.