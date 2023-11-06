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Гамму Changan пополнил кроссовер Qiyuan Q05, и он нам уже знаком

06.11.2023 630 0 0

В качестве отдельной модели позиционируют переделанный CS55 Plus с другой начинкой. На домашний рынок такой паркетник выйдет до конца 2023-го.

Запущенная в Китае в этом году электрифицированная линейка Qiyuan от Changan стремительно развивается: анонсирован первый кроссовер семейства, он получил имя Q05. Паркетник присоединится к большому лифтбеку A07 (бывает в виде последовательного гибрида или электрокара), седану A05 и младшему лифтбеку A06. Последние две машины, напомним, не сделаны с нуля: это гибридные версии Changan Lamore и Changan Uni-V соответственно. Вот и паркетник не является оригинальной моделью – отдельная эмблема Qiyuan и гибридная начинка достались знакомому и россиянам Changan CS55 Plus.

Changan Qiyuan Q05
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Changan Qiyuan Q05
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Changan Qiyuan Q05
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Changan Qiyuan Q05
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Changan Qiyuan Q05
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Changan Qiyuan Q05
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Впрочем, заменили не только лого и технику: как и в случае с «пятеркой» и «шестеркой», от донора Q05 еще отличился дизайном экстерьера. Так, кросс обрел новый передний бампер с вертикальными плашками ходовых огней и дополнительными светящимися же тонкими дугообразными полосками. Кроме того, появился гладкий «нос» с прорезью, а патрубки выпускной системы спрятали под бампер.

Changan Qiyuan Q05
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Changan Qiyuan Q05
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Внутри же Qiyuan Q05 повторил Changan CS55 Plus. Кстати, за основу для гибридного SUV взяли рестайлинговый Плюс (в Китае он дебютировал в сентябре, до РФ такой пока не добрался), так что Q05 тоже имеет сенсорную полоску под центральными дефлекторами: на нее вывели управление «климатом» и другими функциями (у дореформенного CS55 Plus – физические клавиши).

Рестайлинговый Changan CS55 Plus для Китая. В других странах такой кроссовер еще не продают
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Рестайлинговый Changan CS55 Plus для Китая. В других странах такой кроссовер еще не продают
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Рестайлинговый Changan CS55 Plus для Китая. В других странах такой кроссовер еще не продают
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Рестайлинговый Changan CS55 Plus для Китая. В других странах такой кроссовер еще не продают
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Кросс новой серии представляет собой подзаряжаемый гибрид, в состав установки вошли бензиновый атмосферник 1.5 (110 л.с.) и электромотор мощностью 215 л.с. О батарее данных еще нет.

Полноценную премьеру Changan Qiyuan Q05 справит в ближайшее время, на домашний рынок паркетник выйдет уже в этом году. Скорее всего, впоследствии автомобили линейки Qiyuan появятся и в других странах.

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