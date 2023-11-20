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  • Холдинг Geely избавился от части акций Volvo Cars, чем сильно напугал инвесторов

Холдинг Geely избавился от части акций Volvo Cars, чем сильно напугал инвесторов

20.11.2023 289 0 0

Китайский холдинг Geely снизил свою долю в шведской компании Volvo Cars с 82% до 78,7%, желая в долгосрочной перспективе увеличить стоимость последней, но в моменте эффект получился ровно обратный — акции Volvo Cars подешевели примерно на 14%.

Холдинг Geely выкупил Volvo Cars у компании Ford в 2010 году, сегодня шведская компания считается одним из его ценнейших активов, при этом технические узы между Volvo и другими принадлежащими Geely брендами становятся всё прочнее: две последние модели Volvo — субкомпактный кроссовер EX30 и минивэн EM90 — построены на разработанной Geely модульной платформа SEA.

Глобальные продажи Volvo Cars сейчас показывают положительную динамику: с января по октябрь этого года, по данным самой компании, реализовано 569 019 автомобилей, что на 18% больше по сравнению с АППГ. Задача на конец 2025 года — выйти на уровень продаж в 1,2 млн машин в год, для чего, собственно, Volvo сейчас стремительно обновляет и расширяет модельную линейку.

Казалось бы, дела у шведской компании идут хорошо, а холдинг Geely снизил в ней свою долю незначительно, но на бирже случился прямо-таки переполох: в течение пятницы (17 ноября) акции Volvo Cars подешевели на 14%, что довольно странно при такой хорошей отчётности. Между тем доступный на сайте Reuters график динамики за год показывает, что акции Volvo Cars скачут весь год, предыдущий большой провал был в мае на фоне новости о задержке выхода на рынок флагманского кроссовера Volvo EX90 из-за проблем с программным обеспечением.

Продажа даже незначительной части акций, вероятно, воспринимается инвесторами как плохой сигнал и риск дальнейшего снижения участия Geely в деятельности Volvo Cars. Деньги от продажи акций пошли на развитие всего холдинга, а не Volvo Cars, в которую Geely в последнее время и без того вложил огромные деньги. Летом прошлого года Volvo Cars объявила о начале строительства третьего европейского завода, он разместится в Словакии, его стоимость оценивается в 1,2 млрд евро, проектная мощность — 250 тысяч машин в год, пуск намечен на 2026 год.

В общем, своим нынешним довольно благополучным положением Volvo Cars обязана в основном холдингу Geely, без него или с меньшим с его стороны вниманием перспективы Volvo Cars представляются туманными. Напомним, что Volvo Cars хочет в 2030 году полностью переключиться на электромобили, тогда как холдинг Geely в целом делать этого не собирается и даже запустил минувшим летом гигантское моторное СП с Renault Group.

Кроме того, у компании Volvo Cars сегодня нет имиджевых спортивных моделей, так как это направление курирует отколовшаяся в 2017 году от Volvo Cars компания Polestar, которая тоже принадлежит Geely. Марка Polestar при общем с Volvo техническом базисе сегодня кажется более яркой и перспективной, тогда как Volvo, по сути, вернулась к «семейно-пенсионерскому» амплуа, от которого старательно уходила с середины 90-х.

электромобиль бизнес Volvo Geely

 

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