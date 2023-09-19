Genesis отметил миллион продаж и анонсировал рестайлинговый GV80, кросс-купе и новую модель

Посвежевший флагманский SUV и его купеобразный вариант точно представят в текущем году, а вот с третьей новинкой марка пока интригует: не известно даже, что это будет за модель.

Премиум-бренд Genesis, коим владеет компания Hyundai, объявил о том, что совокупный объем продаж его автомобилей превысил отметку в миллион экземпляров. Если точнее, то по состоянию на конец августа по всему миру реализовано 1 008 804 единиц: из этого количества 690 177 штук пришлось на родную Корею.

Напомним, марка Genesis была запущена в 2015 году, она задумывалась в качестве ответа немецким Audi, BMW и Mercedes-Benz. Первенцем корейского премиума стал большой седан EQ900, который впоследствии переименовали в G90. Сегодня же, помимо «девяностого», в гамму входят четырехдверки G70 и G80, универсал G70 Shooting Brake, электрический паркетник GV60, кроссоверы GV70 и GV80, а также электроверсии G80 и GV70.

Актуальный Genesis G90

Как отметили в Genesis, на данный момент, кроме Кореи, бренд присутствует в США, Австралии, Китае, Европе и на Ближнем Востоке: всего 17 рынков. К слову, до начала всем известных событий Россия тоже входила в список, причем у нас Дженезисы появились гораздо раньше, чем, например, в Старом Свете или Поднебесной: эти регионы марка вообще принялась осваивать лишь в 2021 году.



Genesis G80 1 / 2 Genesis GV70 2 / 2

Самой популярной моделью Genesis сегодня является седан G80: с момента своего дебюта в 2016 году он разошелся совокупным тиражом в 390 738 единиц (включая электроверсию). Любопытно, что именно эта четырехдверка дала имя бренду: изначально она звалась Hyundai Genesis, затем модель пережила рестайлинг, и уже в таком виде она превратилась в Genesis G80. А во второе поколение седан перешел в 2020 году. Вторую строчку в личном зачете марки занимает кроссовер Genesis GV80 (по всему миру реализовано 173 882 штуки), на третьем месте – кросс GV70 (160 965 единиц).



Нынешний Genesis GV80

В своем релизе компания Genesis не только похвасталась достижениями, но и анонсировала три новинки. Так, до конца текущего года представят рестайлинговый кроссовер GV80 (модель в строю с 2020-го) и его купеобразную версию. Оба кросса уже попадались шпионам – правда, в камуфляже. Впрочем, ранее Genesis намекнул на то, каким получится «купе»: еще в апреле в Штатах показали концепт GV80 Coupe. Ну и, скорее всего, часть дизайнерских решений перейдет и на модернизированный «традиционный» SUV.



Концепт Genesis GV80 Coupe 1 / 2 Концепт Genesis GV80 Coupe 2 / 2

Третью грядущую модель марка пока не раскрыла. Объявлено лишь, что премьера пройдет «в ближайшем будущем», и что это будет «новая модель в совершенно новом сегменте». Не исключено, что к дебюту готовится полноценное легковое купе, воплотившее в себе черты шоу-каров так называемой икс-серии: это X Concept, X Speedium Coupe Concept и X Convertible Concept.



Genesis X Concept 1 / 4 Genesis X Speedium Coupe Concept 2 / 4 Genesis X Speedium Coupe Concept 3 / 4 Genesis X Convertible Concept 4 / 4

Между тем с 2025 года все новые модели Genesis будут полностью электрическими.

