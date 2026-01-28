Genesis X Skorpio: высокоскоростной покоритель пустыни с 1115-сильным V8

Концепткар ×
Премиальный бренд Genesis, принадлежащий Hyundai Motor Group, представил концептуальный внедорожный суперкар X Skorpio, который в теории может превратиться в мелкосерийную модель суббренда Magma.

Премиальный бренд Genesis отделился от материнской марки Hyundai в 2015 году, в 2021 году его глобальные продажи впервые превысили 200 000 машин, но затем забуксовали, несмотря на то, что Hyundai Motor Group вкладывает в развитие модельного ряда Genesis огромные деньги. В 2025 году Genesis реализовал во всём мире 221 482 автомобиля, что на 3,5% меньше продаж в 2024 году.

Чтобы выбраться из застоя, Genesis ищет новые для себя ниши в двух генеральных направлениях — внедорожники и спорткары. Для спорткаров в 2024 году был запущен суббренд Magma — аналог подразделений Audi Sport, BMW M и Mercedes-AMG. Предтечей первого полноценного внедорожника от Genesis стал показанный в прошлом году концепт Genesis X Gran Equator. Ну а представленный сегодня концепт Genesis X Skorpio показывает, что может получиться на стыке внедорожного и спортивного направлений развития бренда.

Genesis X Skorpio, как утверждается, вдохновлён чёрным скорпионом, жутковатым на вид обитателем пустынь, поэтому правильный цвет для этой машины чёрный, но фирменный оранжевый цвет суббренда Magma подходит этой машине не меньше. Конструктивно Genesis X Skorpio представляет собой внедорожный суперкар в стиле ралли-рейдового болида, поэтому у него очень прочный кузов с интегрированным каркасом безопасности на случай кульбитов, а внешняя обшивка, выполненная из стеклопластика и карбон-кеврала, нарочно фрагментирована для удобства замены.

Бронебойная подвеска с огромными ходами рассчитана на прыжки и удары. Огромные 40-дюймовые шины с «зубастым» протектором обуты на 18-дюймовые легкосплавные колёса с бедлоками. Надёжное замедление обеспечивают дисковые тормоза от Brembo Motorsport. Днище укрыто прочными защитными пластинами, чтобы машину можно было в случае чего уверенно тащить на «брюхе». Ну а самое интересное здесь — это двигатель: за двухместным салоном установлен новый V8, выдающий 1115 л.с. и 1152 Нм. Вероятно, это тот самый двигатель, что получит грядущий серийный дорожный суперкар Genesis Magma GT.

Салон у Genesis X Skorpio оформлен куда более изящно, чем принято у машин такого сорта, — например, у Prodrive Hunter. Команда дизайнеров во главе с креативным директором Genesis Люком Донкервольке умудрилась привить премиальный лоск сугубо утилитарному убранству ралли-рейдового болида. В отделке много высококачественной замши и кожи, обитые ей упорные валики смягчат удары при езде. Настраиваемый электронный щиток приборов вмонтирован прямо в руль, а мультимедийно-штурманский дисплей имеет складную конструкцию и может перемещаться вдоль передней панели.

Пресс-служба Genesis пока ничего не говорит о серийных перспективах X Skorpio, но с учётом того что бренд Genesis намерен участвовать в ралли-рейдах, можно ожидать, что если это участие окажется успешным, то Hyundai Motor Group захочет этот успех монетизировать и выпустит нечто в духе Genesis X Skorpio небольшим тиражом за большие деньги. То есть потенциально это прямой конкурент вышеупомянутому Prodrive Hunter.

внедорожник спортивные авто концепты суперкары новинки концепткар Genesis
