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  • Грядущий Dodge Copperhead будет гипер-масл-каром — возможно, с итальянскими корнями

Грядущий Dodge Copperhead будет гипер-масл-каром — возможно, с итальянскими корнями

28.07.2026 202 0 0
Грядущий Dodge Copperhead будет гипер-масл-каром — возможно, с итальянскими корнями

Американская марка Dodge, входящая в состав корпорации Stellantis, через пару лет представит флагманский спорткар подразделения SRT Performance, который будет очень мощным и быстрым и сможет утереть нос Ford Mustang GTD. Рассказываем, что известно об этой новинке.

Флагманский спорткар подразделения SRT Performance под маркой Dodge был анонсирован в мае этого года, когда корпорация Stellantis представила новую пятилетнюю стратегию развития под названием FaSTLAne 2030. За маркой Dodge в этой стратегии окончательно закреплена роль производителя спортивных машин. Это значит, что скучных новинок у Dodge больше не будет. Значительного роста продаж при этом не ожидается, зато средний ценник, скорее всего, заметно вырастет.

Вершиной модельного ряда Dodge станет спорткар по имени Copperhead (переводится как «медноголовая змея»). Ранее это имя марка Dodge использовала лишь для концепта 1997 года — это был эффектный родстер на платформе Viper. Грядущий Copperhead — не наследник Viper, но спорткар такого же высокого уровня и, скорее всего, с очень перспективной гоночной карьерой.

Официальной информации о Dodge Copperhead пока нет, есть лишь намёки со стороны представителей Stellantis и догадки от американских СМИ, которые с нетерпением ждут эту новинку. Ждать придётся ещё довольно долго — вероятно, до 2029 модельного года, но премьера наверняка состоится раньше. Заглавное изображение сгенерировано ChatGPT и примерно соответствует обводам машины, спрятанной под покрывалом на официальном слайде Stellantis.

Легендарный американский топ-менеджер Тим Кунискис, которому в прошлом году было поручено возрождение подразделения SRT Performance, в интервью журналу The Drive заявил, что Copperhead не будет прямой производной от актуального Dodge Charger поколения LB на платформе STLA Large, а будет своего рода сборной солянкой, вобравшей в себя лучшие компетенции Stellantis со всего мира. Эти слова породили множество предположений. В частности, журнал Car and Driver резонно полагает, что Dodge Copperhead может быть построен на спортивной версии платформы Giorgio от актуального Maserati GranTurismo второго поколения, а не на платформе STLA Large — таким образом удастся добиться более низкого центра тяжести и лучшей управляемости.

Тим Кунискис

Решение по поводу двигателя для Dodge Copperhead, по словам Кунискиса, пока не принято — это может быть 6,2-литровый компрессорный V8 HEMI или более компактный и лёгкий агрегат с турбонаддувом, вариантов много. Единственная идея, к которой Кунискис отнёсся скептически — это гибридизация, потому что, как он справедливо заметил, электрическая надстройка устаревает намного быстрее самого автомобиля, а Copperhead должен иметь коллекционную ценность и существовать как бы вне времени.

Также из слов топ-менеджера североамериканского крыла Stellantis ясно, что Dodge Copperhead не собирается конкурировать со среднемоторным Chevrolet Corvette С8, а будет уникальным продуктом, не имеющим прямых аналогов на рынке. Кунискис охарактеризовал Copperhead как «гипер-масл-кар». Полагаем, это нужно понимать так, что в «базе» Dodge Copperhead будет значительно дешевле, чем Ford Mustang GTD (от 325 000 долларов), но при этом его топ-версия сможет сравниться по мощности и скорости с Ford Mustang GTD.

США спортивные авто новинки Dodge Dodge Copperhead
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