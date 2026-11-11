Honda инвестирует 3 млрд долларов в шестой автосборочный завод в США

Новый завод мощностью 240 000 машин в год разместится в штате Огайо рядом с другими действующими предприятиями Honda, он позволит увеличить общую производственную мощность японской компании в США до 1,3 млн автомобилей в год.

Компания Honda начала производить автомобили в США с 1982 года. Сейчас у Honda восемь производственных предприятий в США, связанных с автобизнесом, — это пять автосборочных заводов (в штатах Огайо, Алабама и Индиана), два завода по производству трансмиссий (в Огайо и Джорджии) и один моторный завод (в Огайо). Уточним, что завод в Алабаме выпускает не только машины, но и двигатели, так что де-факто моторных заводов два, просто тот, что в Алабаме, совмещён с автосборочным.

Крупнейший производственный хаб находится в штате Огайо на северо-западе от Мэрисвилла: здесь «кучкуются» автосборочные заводы Marysville Auto Plant и East Liberty Auto Plant, центр производства мелкосерийных автомобилей Performance Manufacturing Center (здесь раньше собирали Acura NSX), моторный завод Anna Engine Plant и трансмиссионный завод Ohio Transmission Plant. Здесь же находятся североамериканский центр разработок автомобилей Honda — Auto Development Center — и его большой испытательный полигон.

Новый автосборочный завод Honda будет построен на пустыре между заводом East Liberty Auto Plant и Auto Development Center. Его плановая мощность — 240 000 машин в год, пуск намечен на 2029 год. Новый завод создаст более 2000 новых рабочих мест и позволит компании Honda нарастить общий выпуск автомобилей в США до 1,3 млн в год.

Какие именно модели будут выпускаться на новом заводе в Огайо, пока неизвестно, — в пресс-релизе лишь сказано, что производственные линии будут очень гибкими, пригодными для выпуска бензиновых, гибридных и электрических автомобилей.

Также Honda объявила, что модернизирует завод в Алабаме под выпуск новых гибридных силовых установок на базе бензинового двигателя V6 и модернизирует моторный завод в Огайо под выпуск новых 4-цилиндровых бензиновых двигателей, работающий по циклу Аткинсона. Трансмиссионные заводы в Огайо и Джорджии тоже будут модернизированы для выпуска гибридных силовых модулей нового поколения. Цель — увеличить производственную мощность гибридных силовых установок на 250%.

Напомним, что весной этого года компания Honda представила новую стратегию развития, ориентированную главным образом на гибридные модели. Эта стратегия была разработана после оглушительного краха электромобильной стратегии Honda в США, когда за несколько месяцев до начала производства были отменены новые электрические модели Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon и Acura RSX. Также был свёрнут электромобильный проект Afeela, который компания Honda разрабатывала совместно с Sony. В ближайшие три года Honda намерена вывести на мировой рынок 15 гибридных моделей нового поколения, большинство из них предназначены для Северной Америки.

За первые десять месяцев 2026 года Honda реализовала в США 1 269 213 автомобилей, что на 5% больше, чем в январе-октябре 2025 года.

