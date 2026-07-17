Honda Prologue уходит в отставку вслед за родственным Acura ZDX

В разработке кроссовера Honda Prologue, предназначенного для Северной Америки, японской компании помогал американский концерн General Motors, поэтому его ближайшими родственниками являются Chevrolet Blazer EV и Cadillac Lyriq (обе марки принадлежат GM). В свою очередь, у Prologue был и более «богатый» близнец – Acura ZDX, но его рыночная карьера закончилась, едва успев начаться: модель дебютировала в 2023-м, а с конвейера её сняли в 2025 году.

На фото: Honda Prologue

Немногим более долгой оказалась жизнь кроссовера Honda Prologue, который появился в продаже в 2023-м, обновки получил в 2025-м, однако нынешний – 2026-й – модельный год, судя по всему, станет для этого паркетника последним. Об этом сообщает издание Carbuzz со ссылкой на неназванного представителя американского офиса Хонды. Он, в частности, заявил, что «Honda завершит продажи Prologue позже в этом году», но клиенты по-прежнему будут получать полную дилерскую поддержку.

Причины отказа производителя от полностью электрического кроссовера Honda Prologue, очевидно, кроются в том числе и в его слабых продажах. Отметим, по итогам 2025-го показатель модели составил 39 194 экземпляра, что на 19,1% больше, чем годом ранее. Можно предположить, что тогда на прирост повлияло стремление клиентов воспользоваться федеральными налоговыми льготами до того, как они канули в Лету.

После того, как льготы для покупающих «электрички» отменили, продажи Honda Prologue резко рухнули: так, в декабре 2025-го дилеры в США реализовали всего 932 шт., что на 88,6% меньше, чем годом ранее. Показатели паркетника в текущем году тоже оставляют желать лучшего: за первую половину 2026-го он разошёлся по Штатам тиражом в 8407 единицы, что соответствует падению на 48,5% по сравнению с январём-июнем прошлого года.

На фото: салон Honda Prologue

На сегодняшний день Honda Prologue пока что представлен на официальном продуктовом сайте марки. Для паркетника предусмотрено два варианта «начинки», но тяговая батарея одна, её ёмкость – 85 кВт*ч. Модель предлагается как с единственным 223-сильным электромотором, расположенным на передней оси (максимальный крутящий момент – 329 Нм), так и с полным приводом и двухмоторной установкой, совокупная отдача которой равна 304 л.с. (481 Нм). В первом случае максимальный запас хода на одной зарядке равен 496 км, во втором – 455 км (по циклу EPA).

За нынешнюю стартовую версию Honda Prologue на американском рынке просят не менее 39 900 долларов (эквивалентно примерно 3,13 млн рублей по текущему курсу), покупка среднего исполнения обойдётся в 44 200 долларов (около 3,46 млн рублей), а за топовый вариант здесь просят не менее 50 400 долларов (около 3,95 млн рублей).

Напомним, ранее японская компания отказалась от нескольких «зелёных» проектов для Штатов: речь идёт о разработке электромобилей под брендом Afeela (совместный проект с Sony), а также от выпуска готовых к производству Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon и Acura RSX. Теперь производитель намерен сфокусироваться на гибридах.