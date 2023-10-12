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  • Infiniti готовит свой первый электромобиль: его предвестником станет Vision Qe

Infiniti готовит свой первый электромобиль: его предвестником станет Vision Qe

12.10.2023 56 0 0

Пока что японская марка опубликовала новый тизер концепта будущей новинки, производство которой, вероятно, будет налажено в США.

Японская компания Nissan является одним из первопроходцев в области развития электромобилей и сейчас продолжает активно заниматься «зелёными» проектами: к слову, на выставке Japan Mobility, которая откроется в конце текущего месяца, Ниссан собирается представить несколько концептов будущего семейства электромобилей. При этом бренд Infiniti, принадлежащий Nissan, до последнего времени «озеленяться» не торопился, но теперь готов поддаться глобальному тренду.

Предположительно, первый тизер концепта Infiniti Vision Qe

Марка сегодня опубликовала тизер концепта, который получил название Infiniti Vision Qe. Производитель уже подтвердил, что впоследствии этот шоу-кар ляжет в основу серийной версии будущей полностью электрической модели Инфинити. Известно, что шоу-кар будет представлен 24 октября. Кроме того, компания собирается в день презентации ещё анонсировать несколько новых моделей, «которые дадут представление о будущем модельном ряду» бренда.

Судя по свежему изображению, концепт представляет собой большое купе, седан, лифтбек или же кросс-купе с покатой крышей и сильно наклонённой кормой. Пока что мы видим часть обтекаемого силуэта, тонкую линию, которая проходит через всю ширину кормы, а также светящуюся надпись в виде названия марки (попытка высветлить изображение новой информации о концепте Vision Qe не дала).

Новый тизер концепта Infiniti Vision Qe

Напомним, в феврале прошлого года марка Infiniti опубликовала пару тизеров своей будущей новинки, название которой на тот момент рассекречено не было. Не исключено, что на тех кадрах тоже засветился шоу-кар Vision Qe. В этом случае, у модели будет оформленная «под пианино» головная оптика, состоящая из светящихся секций и полос и неравномерно «растянутая» на всю ширину передней части. Задние фонари у прошлогоднего концепта тоже выполнены в виде единого элемента, пересекающего корму.

Как сообщает Carscoops.com, предвестника будущей новинки в июне 2023 года уже показывали дилерам бренда в Штатах. Согласно их словам, модель окажется «эволюцией» снятого с производства несколько лет назад седана Q70. Кроме того, гости мероприятия отметили, что у будущего электромобиля есть черты, делающие её похожей на Tesla Model S, при этом задняя часть напоминает о моделях Porsche.

Производство нового электромобиля Infiniti может наладить в США. Напомним, ещё в прошлом году компания рассказала о том, что намерена инвестировать 500 млн долларов в переоборудование сборочного завода, расположенного в Кантоне (штат Миссисипи), а также в повышение квалификации его сотрудников. Тогда же сообщалось, что после завершения всех работ с конвейера площадки начнут сходить электромобили.

Ещё одной «зелёной» моделью бренда на этом предприятии в 2025 году может стать Infiniti Q50 нового поколения. Не исключено, что его внешность оформят в стиле концепта Qs Inspiration, который был представлен в апреле 2019 года.

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