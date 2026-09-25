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Известны характеристики турбодизеля V8 Duramax для Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD

25.09.2026 102 0 0
Известны характеристики турбодизеля V8 Duramax для Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD

Американский производитель рассказал подробности о новом двигателе, который в скором времени пополнит гамму больших пикапов. Продажи таких грузовиков начнутся в конце 2026 года.

Концерн General Motors выпускает для американского рынка несколько родственных полноразмерных пикапов, речь, в частности, идёт о Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD. В скором времени появятся их версии 2027 модельного года и, как стало известно на днях, их моторную гамму пополнит новый вариант. Напомним, в рамках изначального анонса производитель раскрыл только объём грядущего турбодизеля V8 Duramax, а теперь стали известны и другие характеристики.

Новый турбодизель получил название Mongoose (в переводе с английского «мангуст») и ожидается, что он даст бой сопернику – Scorpion (скорпиону), то есть турбодизелю V8 объёмом 6,7 литра от Ford Motor, которым оснащаются большие пикапы и коммерческие модели Форда. Напомним, у актуальной версии этого двигателя отдача равна 507 л.с. и 1627 Нм, в комплект ему положен 10АКП.

В пресс-службе GM рассказали подробнее о новом двигателе собственной разработки компании: объём турбодизеля V8 Duramax составляет 8,3 литра, его максимальная мощность равна 563 л.с., а крутящий момент – 1668 Нм. Этот мотор работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач Allison. Стоит отметить, что новинка сменит в гамме нынешний турбодизель V8 Duramax объёмом 6,6 литра (476 л.с. и 1322 Нм).

На фото: Chevrolet Silverado 2500 HD ZR2

Новому турбодизелю положены: пересмотренный чугунно-графитовый блок цилиндров, полностью кованые коленчатый вал и шатуны, стальные поршни, модернизированная двухступенчатая система охлаждения, а также изменённая система сгорания, что в том числе позволило снизить уровень шума и вибрации. Ещё разработчики модернизировали систему торможения двигателем и систему доочистки отработавших газов.

На фото: Chevrolet Silverado 3500 HD LTZ

Полноразмерные пикапы с новым турбодизельным двигателем V8 Duramax объёмом 8,3 литра смогут буксировать прицеп, масса которого варьируется в диапазоне от 20 000 до 38 000 фунтов (то есть от 9072 до 17 237 кг). Для сравнения, у актуального тяжеловоза Chevrolet Silverado HD с уходящим турбодизелем V8 Duramax объёмом 6,6 литра этот показатель равен 14 500 – 36 000 фунтов (6577 – 16 329 кг).

Известно, что концерн наладит серийное производство нового двигателя, получившего название Мангуст, на заводе DMAX в Бруквиле (штат Огайо, США). Сообщается, что GM потратил на модернизацию этой площадки 920 млн долларов.

На фото: GMC Sierra 2500 HD Denali Ultimate

Стоит отметить, что Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD 2027 модельного года также получат модернизированный бензиновый мотор V8 объёмом 6,6 литра, которому достались новый впускной коллектор, иной масляный радиатор, пересмотренная система смазки, обновлённое оборудование для снижения выбросов. В результате его максимальная мощность увеличилась до 417 л.с. (на 10 «лошадок» больше, чем у дореформенной версии), а крутящий момент подрос до 640 Нм (на 11 Нм больше). В пару этому мотору по-прежнему предлагается 10АКП.

На фото: GMC Sierra 3500 HD Denali

Ещё в пресс-службе GM отметили, что Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD 2027 модельного года получат новую реечную систему рулевого управления с электроусилителем, которая была разработана специально для полноразмерных тяжелых пикапов. Она придёт на смену нынешней системе рулевого управления с гидравлическим приводом. Помимо этого, посвежевшим грузовикам достанется электронный усилитель тормозов.

Большие пикапы Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD 2027 модельного года со всеми перечисленными обновками, включая пересмотренную моторную гамму, появятся в продаже на американском рынке в конце 2026 года. Их цены станут известны позже.

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