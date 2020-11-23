Бизнес ×
  • Jaguar Land Rover требует запретить продажи кроссоверов концерна Volkswagen

Jaguar Land Rover требует запретить продажи кроссоверов концерна Volkswagen

23.11.2020 452 0 0

Британская компания Jaguar Land Rover обвиняет немецкий автоконцерн Volkswagen в том, что тот незаконно использует её запатентованную систему Terrain Response на своих моделях. JLR подала жалобу в Международную торговую комиссию США с требованием запретить на территории этой страны продажу моделей Audi, Lamborghini, Porsche и Volkswagen, оснащённых нелегальной копией Terrain Response.

 

Система Terrain Response дебютировала в 2004 году вместе с внедорожником Land Rover Discovery третьего поколения. Она автоматизировала процесс адаптации автомобиля к тому или иному типу дорожного покрытия или бездорожья, избавив водителя от необходимости самому включать понижающую передачу и блокировки дифференциалов. Консервативные любители оффроуда встретили эту систему в штыки, но испытание временем она выдержала и стала одной из визитных карточек последующих моделей Land Rover. Пользоваться Terrain Response очень просто: выбрал шайбой нужный тип грунта, а дальше электроника всё делает сама, и большинству водителей это нравится — крутым джипером с такой системой может стать кто угодно.

Land Rover Discovery 3

Простота Terrain Response для потребителя привлекла внимание конкурентов, и у британской системы быстро появились аналоги — даже АВТОВАЗ приладил к хэтчбеку XRAY Cross упрощённую версию такой системы и назвал её Ride Select. Но Jaguar Land Rover ополчилась почему-то именно на Volkswagen – вероятно, как на прямого конкурента, использующего свою версию Terrain Response в наиболее близком к оригиналу виде. Как сообщает Bloomberg, в жалобе, направленной Jaguar Land Rover в Международную торговую комиссию, утверждается, что Terrain Response является ключевой запатентованной особенностью таких моделей как Jaguar F-Pace и Land Rover Discovery, и что Volkswagen нарушает авторские права Jaguar Land Rover на эту систему. В Volkswagen «наезд» со стороны британцев пока никак не прокомментировали.

Почему жалоба подана только сейчас, тогда как системе Terrain Response уже больше 15 лет? Точного ответа на этот вопрос мы пока не знаем, но, предполагаем, что к подаче жалобы британцев побудили сразу несколько факторов.

Шайба выбора режимов системы Terrain Response на внедорожнике Land Rover Discovery 3

Во-первых, летом этого года Fiat Chrysler Automobiles через Международную торговую комиссию добилась запрета на продажу в США индийских внедорожников Mahindra Roxor, копирующих дизайн Jeep. Индийцы вынуждены были подчиниться, но готовятся вернуться в следующем году с существенно видоизменённым Roxor. В любом случае это хороший (для FCA и JLR) прецедент, который можно повторить.

Во-вторых, в начале осени у Jaguar Land Rover появился новый исполнительный директор, Тьерри Боллоре из Renault, а в августе британская компания поняла, что не получит финансовую помощь от правительства Великобритании за тяготы и лишения во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Боллоре будет довольно сложно в таких условиях вытянуть из кризиса убыточную британскую компанию, и, возможно, он предложил «пощипать» Volkswagen с целью получить с него солидные отступные в случае успешного проведения юридической атаки вокруг Terrain Response.

Шайба выбора режимов 4Motion Active Control кроссовера Volkswagen Touareg последнего поколения.

Международная торговая комиссия решает такие вопросы долго, по полтора-два года. Она наделена правом запретить продажу моделей Volkswagen, если юристы JLR убедят её в том, что нарушение авторских прав действительно имеет место. Но комиссия не наделена правом назначать компенсации за причинённый пострадавший стороне ущерб. По этой причине JLR подала два отдельных иска в федеральных судах штатов Делавэр и Нью-Джерси, которые, в случае успешного для JLR разрешения дела в Международной торговой комиссии заставят Volkswagen раскошелиться.

В-третьих, Bloomberg добавляет, что JLR с 2018 года успешно судится с Bentley вокруг системы Drive Dynamics кроссовера Bentayga, которая также очень похожа на Terrain Response. JLR сумела отстоять свои права в окружном суде и в Управлении по патентам и товарным маркам США, а теперь готовится к решающему разбирательству в феврале будущего года. Если суд встанет на сторону Jaguar Land Rover, то это станет ещё одним убедительным аргументом для запрета кроссоверов концерна Volkswagen в США.

Между тем летом этого года Jaguar Land Rover проиграла в иске против молодой компании Ineos Automotive, которая при разработке своего внедорожника Grenadier в значительной степени скопировала дизайн классического Land Rover Defender.

США законы бизнес Jaguar Land Rover Audi Bentley Porsche Lamborghini Volkswagen

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Микроавтобус А что, так можно было? Убить «бабушку», сэкономить и жить счастливо. УАЗ «Буханка» vs Peugeot Expert «Сгнило и отвалилось», «пришлось снимать головку блока и фрезеровать привалочную плоскость», «искал запчасть два дня и буду ждать ещё две недели». Всё это совершенно типовые стоны владельцев... 1692 1 1 23.11.2020
Статьи / Шины и диски Скользкая тема. Устройство и принцип работы шипов в зимних шинах Идея оснастить колеса острыми элементами, цепляющимися за лед, возникла сравнительно давно – еще в XIX веке были попытки снабжать подобием шипов колеса повозок и карет. В 30-е годы XX века н... 497 0 0 23.11.2020
Статьи / Практика В ожидании автопилота: тест-драйв электронных ассистентов водителя на Kia Sportage Комплекс электронных ассистентов водителя на автомобилях Kia называется Drive Wise (можно перевести как «Води мудро»). На примере кроссовера Sportage рассмотрим, что это за ассистенты, как о... 869 2 6 20.11.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 151405 7 92 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 80028 11 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 49823 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings