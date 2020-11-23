Jaguar Land Rover требует запретить продажи кроссоверов концерна Volkswagen

Британская компания Jaguar Land Rover обвиняет немецкий автоконцерн Volkswagen в том, что тот незаконно использует её запатентованную систему Terrain Response на своих моделях. JLR подала жалобу в Международную торговую комиссию США с требованием запретить на территории этой страны продажу моделей Audi, Lamborghini, Porsche и Volkswagen, оснащённых нелегальной копией Terrain Response.

Система Terrain Response дебютировала в 2004 году вместе с внедорожником Land Rover Discovery третьего поколения. Она автоматизировала процесс адаптации автомобиля к тому или иному типу дорожного покрытия или бездорожья, избавив водителя от необходимости самому включать понижающую передачу и блокировки дифференциалов. Консервативные любители оффроуда встретили эту систему в штыки, но испытание временем она выдержала и стала одной из визитных карточек последующих моделей Land Rover. Пользоваться Terrain Response очень просто: выбрал шайбой нужный тип грунта, а дальше электроника всё делает сама, и большинству водителей это нравится — крутым джипером с такой системой может стать кто угодно.

Land Rover Discovery 3

Простота Terrain Response для потребителя привлекла внимание конкурентов, и у британской системы быстро появились аналоги — даже АВТОВАЗ приладил к хэтчбеку XRAY Cross упрощённую версию такой системы и назвал её Ride Select. Но Jaguar Land Rover ополчилась почему-то именно на Volkswagen – вероятно, как на прямого конкурента, использующего свою версию Terrain Response в наиболее близком к оригиналу виде. Как сообщает Bloomberg, в жалобе, направленной Jaguar Land Rover в Международную торговую комиссию, утверждается, что Terrain Response является ключевой запатентованной особенностью таких моделей как Jaguar F-Pace и Land Rover Discovery, и что Volkswagen нарушает авторские права Jaguar Land Rover на эту систему. В Volkswagen «наезд» со стороны британцев пока никак не прокомментировали.



Почему жалоба подана только сейчас, тогда как системе Terrain Response уже больше 15 лет? Точного ответа на этот вопрос мы пока не знаем, но, предполагаем, что к подаче жалобы британцев побудили сразу несколько факторов.

Шайба выбора режимов системы Terrain Response на внедорожнике Land Rover Discovery 3

Во-первых, летом этого года Fiat Chrysler Automobiles через Международную торговую комиссию добилась запрета на продажу в США индийских внедорожников Mahindra Roxor, копирующих дизайн Jeep. Индийцы вынуждены были подчиниться, но готовятся вернуться в следующем году с существенно видоизменённым Roxor. В любом случае это хороший (для FCA и JLR) прецедент, который можно повторить.



Во-вторых, в начале осени у Jaguar Land Rover появился новый исполнительный директор, Тьерри Боллоре из Renault, а в августе британская компания поняла, что не получит финансовую помощь от правительства Великобритании за тяготы и лишения во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Боллоре будет довольно сложно в таких условиях вытянуть из кризиса убыточную британскую компанию, и, возможно, он предложил «пощипать» Volkswagen с целью получить с него солидные отступные в случае успешного проведения юридической атаки вокруг Terrain Response.

Шайба выбора режимов 4Motion Active Control кроссовера Volkswagen Touareg последнего поколения.

Международная торговая комиссия решает такие вопросы долго, по полтора-два года. Она наделена правом запретить продажу моделей Volkswagen, если юристы JLR убедят её в том, что нарушение авторских прав действительно имеет место. Но комиссия не наделена правом назначать компенсации за причинённый пострадавший стороне ущерб. По этой причине JLR подала два отдельных иска в федеральных судах штатов Делавэр и Нью-Джерси, которые, в случае успешного для JLR разрешения дела в Международной торговой комиссии заставят Volkswagen раскошелиться.



В-третьих, Bloomberg добавляет, что JLR с 2018 года успешно судится с Bentley вокруг системы Drive Dynamics кроссовера Bentayga, которая также очень похожа на Terrain Response. JLR сумела отстоять свои права в окружном суде и в Управлении по патентам и товарным маркам США, а теперь готовится к решающему разбирательству в феврале будущего года. Если суд встанет на сторону Jaguar Land Rover, то это станет ещё одним убедительным аргументом для запрета кроссоверов концерна Volkswagen в США.

Между тем летом этого года Jaguar Land Rover проиграла в иске против молодой компании Ineos Automotive, которая при разработке своего внедорожника Grenadier в значительной степени скопировала дизайн классического Land Rover Defender.

