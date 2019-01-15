Китайцы разработали для Америки кроссвэн с трёхместным диваном спереди

Китайцы разработали для Америки кроссвэн с трёхместным диваном спереди

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«Поднебесная» компания GAC Motor все еще надеется выйти на американский рынок – на Детройтском автосалоне китайцы представили новый концепт. Кроме того, на выставку привезли и пару серийных моделей
 

GAC давно вынашивает планы по покорению США. Так, у компании уже есть научно-технический центр в Кремниевой долине и дизайн-студия в Лос-Анджелесе. Да и в Детройтском автосалоне фирма принимает участие в пятый раз. Кстати, на прошлой выставке GAC Motor огласила срок выхода на американский рынок – 2019 год. Однако в 2018-м президент США Дональд Трамп затеял торговую войну с Китаем, так что, казалось бы, экспансия отменяется. Но нет, от своих планов в GAC не отказываются, просто сроки компания теперь не называет. Зато американцам показали несколько новинок, также производитель объявил о скором открытии второго местного центра НИОКР – уже в пригороде Детройта.

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Главная премьера GAC на нынешнем шоу – электрический концепт Entranze. Модель представляет собой смесь минивэна и кроссовера, по задумке ее создателей, машина предназначена для семейных путешествий. Дизайн новинки разработан в калифорнийской студии, которую возглавляет Понтус Фонтеус (он успел поработать на Ferrari, Land Rover и Volvo). Автомобиль получил светодиодную оптику, большие колеса, стеклянные раздвижные двери и панорамную крышу, вместо зеркал – видеокамеры.

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У GAC Entranze семиместный салон, причем спереди установлен трехместный диван, во втором ряду – два отдельных сиденья, а на галерке – еще два кресла, но они расположены почти впритык друг к другу. Как отметили в компании, 90% используемых в интерьере компонентов сделаны из экологических чистых материалов – например, из пробки.

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А вот технические характеристики Entranze фирма не раскрыла. Между тем в прошлом году GAC привезла в Детройт другой электрокар – концептуальный кроссовер Enverge. Всех подробностей о «начинке» того прототипа китайцы также не привели, но известно, что он выдает 240 л.с., а запас хода составляет примерно 595 км. Не исключено, что и с кроссвэном заморачиваться не стали и оснастили его той же установкой, что и прошлогодний концепт. О серийных перспективах Entranze в компании тоже предпочли умолчать.

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Две другие новинки GAC на Детройтском автосалоне-2019 – паркетник GS5 второй генерации и минивэн GM6. Это товарные машины, их уже продают в Китае. Информации о «технике» автомобилей, привезенных на выставку, опять же нет. На родине переднеприводный кроссовер GS5 доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (152 или 169 л.с.), работающей в паре с «механикой» или шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Однообъемник GM6 в Китае также можно купить с полуторалитровым турбомотором (171 л.с.), МКП или АКП. Напомним, в Поднебесной автомобили GAC Motor продают под брендом Trumpchi, но в Детройте название марки не упоминалось, все шильдики с серийных машин также, скорее всего, сняли, ведь Trumpchi ассоциируется с Трампом, а к президенту в США отношение неоднозначное.

Между тем GAC собирается вывести легковые модели и на наш рынок, причем вроде бы уже в этом году. Российская премьера «легковушек» состоялась на Московском автосалоне-2018 (коммерческая линейка компании в РФ представлена под суббрендом Gonow). По неофициальным данным, у нас GAC сделает ставку на большой кроссовер GS8.

 

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