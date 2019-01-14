Кому достанутся зелёные автономера?

Новое предложение должны одобрить в Минтрансе и МВД. С помощью ярких госзнаков на российских дорогах хотят выделить электромобили.

Электромобили в нашей стране не пользуются особенным спросом. Дело в том, что они сравнительно дорогие, помимо этого, для них пока нет достаточной инфраструктуры, то есть электрозаправок. Однако развитие электротранспорта – это мировая тенденция и Россия должна её поддерживать, хотя бы «для вида». Так что в последние годы произошли некоторые соответствующие изменения: поправки в ПДД, специальные дорожные знаки и т.д.

На начало июля 2018 года в РФ было зарегистрировано немногим больше 2,5 тыс. «розеточных» машин. При этом автопарк страны насчитывает около 50 млн «легковушек». Недавно появилось предложение о том, чтобы выдавать для электромобилей автономера зелёного цвета. Эту инициативу уже одобрили в рабочей группе Национальной технологической инициативы «Автонет». Теперь предложение отправят на рассмотрение в Министерство транспорта и МВД.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на советника соруководителя рабочей группы Романа Малкина, зелёные госзнаки станут лишь первым шагом в большом проекте по развитию инфраструктуры для электрокаров. Помимо этого предполагается ввести определённые послабления и льготы для владельцев электромобилей. Более подробно об этом он пока не рассказал.

Напомним, раньше владельцев «розеточных» машин предлагалось освободить от уплаты транспортного налога (это решение и сейчас может быть принято на региональном уровне, как, например, в Московской области), а также пустить их на полосы, выделенные для движения общественного транспорта. Со вторым, предположительно, как раз могли бы помочь автономера зелёного цвета, которые способны выделять такие ТС в потоке.

Оригинально к вопросу о «плюшках» для владельцев электрокаров подошли в Австрии. Не так давно Kolesa.ru сообщал о том, что в этой стране для них повысили скоростной лимит. Речь идёт об автобанах в районах с высокой загрязнённостью воздуха, где ограничение составляет 100 км/ч. Для тех, кто едет на электромобилях, его повысили до 130 км/ч (такой режим действует для всех в незагрязнённых районах).

На сегодняшний день, помимо обычных белых автономеров, в России используются и цветные знаки. Так, металлические таблички с синим фоном используются на машинах подразделений МВД, с чёрным – военный транспорт, с красным – дипломатический, с жёлтым – общественный транспорт и такси.

В конце прошлого года в силу вступила новая порция изменений в ПДД. В их числе запрет на стоянку около зданий посольств и консульств. Для этого ввели табличку 8.9.2 «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса», которую разрешили применять вместе со знаком «Парковка» (речь идёт о машинах с теми самыми красными автономерами). Для авто с обычными госзнаками штраф за парковку в таких местах составит 500 рублей.