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Конкурент BMW iX1: smart #5 показался на официальных эскизах

19.04.2024 43 0 0

Известно, что кроссовер дебютирует в статусе концепта в рамках Пекинского автосалона, который стартует в конце текущего месяца.

Изначально марка smart была основана немецким концерном Daimler (сейчас – Mercedes-Benz Group). Однако сейчас за развитие автомобилей этого бренда отвечает поднебесный холдинг Geely, тогда как немцы занимаются дизайном. На сегодняшний день основным рынком для «умного» бренда является Китай, но при этом в smart не забывают и про Европу: здесь он продолжает бороться за клиентов с Mini. Нет ничего удивительного в том, что одну из ранее анонсированных новинок smart решил показать на автосалоне в Пекине.

Анонс smart #5

Нынешний модельный ряд бренда включает в себя две полностью «зелёные» модели. Так, роль первенца smart после «перезапуска» сыграл субкомпактный паркетник smart #1, он был представлен в апреле 2022-го. Следом появился более крупный кроссовер smart #3 с купеобразным кузовом. В основе этих SUV лежит модульная платформа SEA, разработанная компанией Geely.

Эскизы концептуального кроссовера smart #5

Ранее стало известно о том, что линейка пополнится за счёт ещё нескольких новинок – smart #2, smart #4 и smart #5. Теперь в компании официально анонсировали последнюю из перечисленных модель. Известно, что в рамках Пекинского автосалона дебютирует кроссовер smart #5, правда, пока что в статусе концепта. Ожидается, что серийная модель «пятёрки» станет самой крупной в актуальной линейке марки, известно, что его длина превысит 4 метра.

Известно, что smart #5 займёт место в сегменте среднеразмерных кроссоверов премиум-класса. По плану компании, серийное производство модели начнётся во второй половине текущего года. Пока что компания сопроводила анонс несколькими официальными эскизами, на которых запечатлён концептуальный паркетник.

На изображениях виден кроссовер с более «оквадраченными» формами по сравнению с smart #1 и smart #3. У нарисованной новинки весьма солидный дорожный просвет, большие колёса, расширенные колёсные арки с пластиковыми накладками на них, а также почти вертикальная багажная дверь, на верхней части которой размещён спойлер. Ещё на корме можно разглядеть фонари, которые соединены друг с другом перемычкой, а выше находится название бренда.

Судя по скетчам, профиль концепта с короткими светами украсят оригинальными колёсными дисками, на крыше будет размещён необычный багажник, нижняя часть заднего бампера может получить массивный диффузор, а спереди, вероятно, будет «агрессивный» на вид элемент с интегрированным воздухозаборником. Из салона показаны только кресла, дизайн которых был вдохновлен… пончиками.

Официальных данных о «начинке» будущей новинки пока нет. Предполагается, что в его основу ляжет уже упомянутая платформа SEA (Sustainable Experience Architecture). В этом случае паркетник разделит «тележку» с Volvo EX30 и Zeekr X. По предварительным данным, smart #5 получит 800-вольтовую архитектуру; вероятно, у него будут версии с единственным электродвигателем на задней оси и с двухмоторной силовой установкой. Ожидается, что новинка сможет побороться за клиентов с BMW iX1.

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