Конкурент для Volkswagen ID. Polo GTI: Opel готовит хот-хэтч Corsa GSE

Бренды Opel и Vauxhall, ныне принадлежащие автогиганту Stellantis, выпускают «подогретые» версии своих моделей под суббрендом, основанным в 2022 году. Как Kolesa.ru сообщал ранее, изначально электрифицированным моделям была положена прибавка GSe к названию: соответствующие модификации есть у некоторых подключаемых гибридов – хэтчбека Astra, универсала Astra Sports Tourer и кроссовера Grandland, кстати, в списке их отличий есть ещё и перенастроенная подвеска. Позже производитель поменял прибавку к названиям новым «горячим» моделям, теперь это три заглавные буквы – GSE.

На фото: прототип Opel Corsa GSE

Первенец обновлённой линейки суббренда – кроссовер Opel Mokka GSE, дебютировавший в июле 2025 года. Напомним, он разделил «начинку» с Peugeot E-208 GTi, Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce и Lancia Ypsilon HF (все указанные бренды тоже входят в состав Stellantis). В скором будущем это «подогретое» семейство пополнит готовящаяся новинка – хот-хэтч Opel Corsa GSE.

В его основу серийного варианта хэтчбека ляжет концепт «заряженной» трёхдверки, получившей название Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, премьера шоу-кара прошла в конце лета 2025-го. Компания анонсировала разработку товарной версии – Corsa GSE – в конце минувшей зимы, теперь в компании подтвердили, что «живая» премьера этой «горячей» пятидверки пройдёт в рамках Парижского автосалона осенью 2026-го.

Теперь производитель показал официальные «шпионские» снимки прототипа Opel Corsa GSE, который проходит этап тестирования на трассе Нюрбургринг. На данный момент разработчики сфокусировались на настройках шасси, рулевого управления и различных систем, влияющих на динамику движения.

Пока что компания держит большинство деталей экстерьера новинки в секрете с помощью пёстрой маскировочной плёнки, однако часть из них разглядеть всё же можно. Судя по снимкам, у хот-хэтча будет слегка иначе оформлена передняя часть по сравнению со стандартной актуальной Corsa. Стоит ожидать, что серийный вариант с «фамилией» GSE получит расширенные крылья и оптимизированные для улучшения аэродинамики колёсные диски, за ними, вероятно, можно будет разглядеть жёлтые тормозные суппорты с названием модификации.

Официальная информация о «начинке» серийной пятидверки Opel Corsa GSE станет известна позже. Напомним, в основу прошлогоднего предвестника легла платформа STLA Small, его оснастили двухмоторной установкой – по одному 476-сильному электродвигателю на каждой оси. Совокупная отдача системы составила 800 л.с., а максимальный крутящий момент – 800 Нм. Функция boost обеспечивает шоу-кару дополнительную мощность до 80 л.с. в течение четырёх секунд. На разгон с места до «сотни» ему требуется 2,0 секунды, а его максимальная скорость равна 320 км/ч. Концепт получил тяговую батарею ёмкостью 82 кВт*ч (запас хода не уточняется), а его масса составляет 1170 кг.

1 / 2 2 / 2

Ожидается, что новинка составит конкуренцию Volkswagen ID. Polo GTI (пока тоже не представлен) и разделит технику с нынешним Mokka GSE. Напомним, такой паркетник оснащается единственным 280-сильным электромотором, установленным на передней оси, максимальный крутящий момент – 345 Нм. Также ему положена литий-ионная тяговая батарея ёмкостью 54 кВт*ч. Максимальная скорость – 200 км/ч.