Конкурент Li L9 от Changan: большой кроссовер Deepal S09 показал необычный интерьер

Внешность большого кроссовера Deepal S09 рассекретили в декабре прошлого года, и тогда же в базу Минпрома КНР внесли сертификат модели. А теперь марка опубликовала на своих страницах в китайских соцсетях проморолики, в которых впервые продемонстрирован интерьер новинки. Напомним, бренд Deepal (он же Shenlan или Deep Blue) принадлежит компании Changan, под ним выпускают электрифицированные машины. Паркетник S09 станет шестой моделью в гамме, он присоединится к лифтбекам SL03 и L07, кроссоверам S05, S07 (бывший S7) и G318. Причем «девятка» займет позицию флагмана.

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Deepal S09 предложат в шестиместном исполнении, и у него необычный интерьер. Главная фишка – «тумба», которую можно перемещать между креслами первого и второго рядов. В верхней части этой «тумбы» расположены подстаканники и площадка для беспроводной зарядки, внутри спрятаны небольшой бокс для мелочевки и 10-литровый отсек с функциями подогрева и охлаждения. А с торца есть отдельный сенсорный пульт для управления основными настройками.

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Кроме того, Deepal S09 достались сдвоенные экраны мультимедиа, помещенные в единый корпус. Еще один планшет крепится к потолку. Привычной приборки нет – ее роль возложена на проекционный дисплей. В спинку переднего пассажирского сиденья встроен откидной столик. Ну а сами кресла, разумеется, имеют вентиляцию и подогрев (плюс для них наверняка предусмотрен массажер).

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Что же касается дизайна экстерьера, то Deepal S09 получил двухэтажную головную оптику, гладкий «нос» и выдвижные ручки дверей. Есть и лидар. Модели положены 20- или 21-дюймовые колеса. Длина кроссовера равна 5205 мм, ширина – 1996 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3105 мм. Таким образом, Deepal S09 является прямым конкурентом Li L9. Габариты последнего: 5218/1998/1800 мм, расстояние между осями – те же 3105 мм.

Новинка Deepal представляет собой последовательный гибрид. В состав установки входит бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), который работает в режиме генератора. У «простых» версий на задней оси установлен 314-сильный электромотор. Более дорогие варианты предложат с полным приводом – у таких машин спереди установлен дополнительный двигатель, суммарная отдача системы – 492 л.с. Батарея в сертификате не указана. Некоторые китайские СМИ пишут, что кроссовер получил аккумулятор емкостью примерно 40 кВт*ч.

Полноценную презентацию Deepal S09 проведут в ближайшее время.