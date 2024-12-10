Changan выпустит конкурента Li L9: показан большой кроссовер Deepal S09

Новый флагманский кроссовер бренда Deepal будет доступен с гибридной установкой, для модели предусмотрен полный привод. В продаже SUV ждут в следующем году.

Марка Deepal (она же Shenlan или Deep Blue) была создана компанией Changan специально для электрифицированных машин. Сегодня модельный ряд включает лифтбеки SL03 и L07, кроссоверы S05, S07 (бывший S7) и G318. А скоро гамма будет расширена: опубликованы первые фирменные изображения гигантского трехрядного паркетника Deepal S09. Одновременно в базу Минпрома КНР внесли основные характеристики новинки.

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Длина Deepal S09 равна 5205 мм, ширина – 1996 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3105 мм. То есть это прямой конкурент кроссовера Li L9. Габариты последнего: 5218/1998/1800 мм, расстояние между осями – те же 3105 мм.

Среди особенностей внешности S09 – гладкий «нос», двухэтажная головная оптика, выдвижные ручки дверей и оформленные в виде единой плашки задние фонари. Новинке положены 20- или 21-дюймовые колеса. Кроме того, для флагмана Deepal предусмотрен лидар. Интерьер пока не засвечен, при этом известно, что модель предложат в шестиместном исполнении.

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Deepal S09 сертифицирован в виде подзаряжаемого гибрида. В состав установки входит бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.) – вероятно, он работает в основном в режиме генератора. У «простых» версий на задней оси расположен 314-сильный электродвигатель. Более дорогим вариантам достался полный привод, вместе два электромотора выдают 492 л.с. Китайские профильные медиа пишут, что кроссовер укомплектован батареей емкостью примерно 40 кВт*ч.

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На домашний рынок Deepal S09 должен выйти в следующем году. Больше подробностей появится ближе к дате старта продаж.

Между тем накануне компания Changan показала новинки других своих суббрендов. Так, китайцам скоро станут доступны седан Avatr 06 и кроссовер Qiyuan C798.