Корейского BMW из него не вышло: Kia Stinger снимут с производства в апреле

Выпускающийся с 2017 года спортивный лифтбек Kia Stinger собрал массу восторженных отзывов, но заметных коммерческих успехов так и не добился. Стало известно, что через полгода производство Стингера завершится и наследника у него не будет.

«Корейский BMW» — расхожее клише, которым СМИ, блогеры и простые автолюбители маркировали Kia Stinger, когда он только вышел на рынок. Аппетитные формы, стильный салон, благородная компоновка с продольным расположением силового агрегата, мощные двигатели (до 373 л.с.), полный привод, азартная управляемость — у Стингера были все компоненты успешной модели, кроме одного: не было подходящей марки. Мало кто хотел тратиться на дорогой корейский пятидверный GT, пытающийся пародировать BMW, когда можно взять BMW («трёшку» или «четвёрку») или Audi, Mercedes-Benz, Jaguar.

Собственно, даже Jaguar не смог стать полноценным конкурентом большой немецкой тройки и был отправлен на полное переформатирование, ну а Kia Stinger просто тихо снимут с производства в апреле 2023 года из-за низких продаж — об этом сообщил южнокорейских журнал Auto Times. Второго поколения у модели не будет.



Главным рынком сбыта Kia Stinger стали США, пик продаж модели там пришёлся на 2018 год и составил 16 806 автомобилей. Этот же год стал лучшим для Стингера как глобальной модели — спортивный лифтбек тогда разошёлся тиражом 34 879 шт. (данные самой компании Kia). В 2019 году мировые продажи Стингера составили 23 513 шт., в 2020-м — 16 377 шт., в 2021-м — 20 174 шт., по итогам первых трёх кварталов 2022 года — 10 079 шт.

Полноценное производство Kia Stinger есть только в родной Южной Корее, локализация на калининградском «Автоторе» была самого простого, «отвёрточного» уровня — завоз машинокомплектов прекратился после начала известных геополитический событий. В 2018 году в нашей стране было продано 1842 Стингера, в 2019-м — 1415 шт., в 2020-м — 817 шт., в 2021-м — 555 шт.



В 2020 году Kia Stinger пережил небольшой рестайлинг и уже тогда ходили слухи, что модель останется без преемника. Слухи о том, что модель получит топ-весию с мотором V8, не подтвердились — если такие планы и были, то их отменили.

Судя по последним официальным вводным от Kia, отдельных спортивных моделей у этой марки вообще больше не будет — только «заряженные» версии GT обычных моделей. В целом Kia держит курс на электромобили, причём преимущественно утилитарные (кроссоверы, пикапы и фургоны), а для спорткаров есть линейка N у Huyndai и премиальный бренд Genesis.

