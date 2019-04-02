«Кортеж» до Ле-Мана довезёт: представлен гоночный спортпрототип Aurus 01

«Кортеж» до Ле-Мана довезёт: представлен гоночный спортпрототип Aurus 01

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Российский автомобильный лакшери-бренд Aurus и гоночная команда G-Drive Racing, выступающая в Европейской серии Ле-Ман, официально объявили о сотрудничестве.
 

На прошлой неделе пресс-служба Aurus опубликовала интригующий видеотизер с гоночным болидом от свежеиспечённого российского бренда, а сегодня, наконец, официально объявлено о том, что и так все знали: под знамёна Ауруса перешла команда G-Drive Racing, лидировавшая в последние годы в классе LMP2 гонок на выносливость Европейской серии Ле-Ман (ELMS). Под это дело французский болид Oreca 07 ничтоже сумняшеся переименовали в Aurus 01, при этом о реальном происхождении автомобиля в пресс-релизах Aurus и G-Drive Racing ничего не говорится. Между тем в релизе компании Oreca от 18 марта в списке клиентов, получивших машины на 2019 года для участия в гонках на выносливость, значится G-Drive Racing, так что НАМИ, потративший огромное количество денег на разработку семейства представительских автомобилей в рамках проекта «Кортеж», не имеет, в сущности, к Аурусу 01 никакого отношения.

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4,2-литровый атмосферный V8 мощностью около 600 л.с., которым оснащён Aurus 01, соответственно не имеет никакого отношения к модульному семейству двигателей, разработанных в рамках проекта «Кортеж», хотя выходные характеристики схожи: наддвувный 4,4-литровый двигатель V8, что ставится на модель Senat, выдаёт максимальные 598 л.с. Болид Aurus 01 весит 900 кг и способен разогнаться до 340 км/ч, а динамические характеристики дорожных Аурусов были впервые объявлены в рамках их европейской премьеры на автосалоне в Женеве.

AURUS GDrive 2

К победам Aurus 01 поведёт международный экипаж под номером 26 в составе россиянина Романа Русинова, француза Жан-Эрика Верня и голландца Йоба ван Эйтерта. Чемпионат ELMS в этом году будет состоять из восьми гонок, первая четырёхчасовая на французском автодроме Ле-Кастелле пройдёт уже 14 апреля, а главная гонка планеты (так называет её Роман Русинов) – суточный марафон в Ле-Мане – состоится 15-16 июня. «Болейте за нас – Россия, вперед!», – цитируют слова Русинова пресс-службы Aurus и G-Drive Racing.

Если сезон 2019 команда G-Drive Racing проведёт также успешно, как три предыдущих, то бренд Aurus будет на слуху и получит желаемый рекламный эффект. Однако воспользоваться им удастся не раньше 2021 года, когда теоретически в свободной продаже появятся серийные дорожные автомобили Aurus, собранные на заводе Sollers в Елабуге. Напомним, что машины, запланированные к выпуску на мощностях НАМИ в 2019 и 2020 годах, уже распределены по клиентам, при этом цены на них до сих пор неизвестны – их обещают огласить 15 апреля.

Авто и бизнес Спорт гонки на выносливость Кортеж проект «Кортеж» Aurus
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