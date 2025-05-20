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  • Кроссовер Bestune Yueyi 07, брат доступного в России Bestune T90, готовится к старту продаж

Кроссовер Bestune Yueyi 07, брат доступного в России Bestune T90, готовится к старту продаж

20.05.2025 91 0 0

Бренд Bestune продолжает подогревать интерес к своей новой модели – подзаряжаемому гибридному паркетнику Yueyi 07. По предварительным данным, полноценную презентацию SUV проведут на следующей неделе.

Yueyi («юэи») – это новая электрифицированная линейка принадлежащей концерну FAW марки Bestune. Первенцем стал компактный электрический паркетник Yueyi 03, он вышел на домашний рынок в марте текущего года. А скоро к электрокару присоединится более крупный кроссовер Yueyi 07, то есть подзаряжаемая гибридная версия представленного и в России чисто бензинового Bestune T90. Вообще, на сертификационных снимках «семерка» засветилась еще в прошлом году. Публичную премьеру провели в апреле 2025-го на Шанхайском автосалоне. Теперь же бренд Bestune принялся пиарить кроссовер Yueyi 07 в местных соцсетях.

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От знакомого россиянам Bestune T90 гибрид отличился не только начинкой, но и дизайном экстерьера. У Bestune Yueyi 07 оригинальные бамперы и гладкий «нос». Новой модификации оставили расположенные сверху раздельные диодные секции ходовых огней, а вот фары заменили.

Согласно прошлогоднему сертификату, длина гибрида равна 4745 мм, что на 27 мм больше, чем у бензинового кроссовера. Остальные габариты совпадают: ширина – 1880 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2772 мм.

Внутри Bestune Yueyi 07 в целом повторил «традиционный» паркетник. Тут аналогичные передняя панель, компактный экран приборки и вертикальный планшет мультимедиа. Хотя у гибридного кроссовера все же есть собственная фишка: за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок, тогда как на центральном тоннеле бензинового T90 расположен привычный селектор коробки.

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Известно, что силовая установка Yueyi 07 включает бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.). А вот информации об электродвигателе и батарее все еще нет. Все характеристики станут известны уже на следующей неделе: по данным китайских СМИ, полноценная презентация гибрида намечена на 26 мая.

После запуска гибридного кроссовера линейку Yueyi пополнит легковушка с индексом 08: первый показ не то седана, не то лифтбека также провели на Шанхайском автосалоне. Впоследствии бренд Bestune планирует вывести на рынок еще как минимум три электрифицированные модели Yueyi.

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