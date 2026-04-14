Кроссовер Chevrolet Sonic: официальные кадры без камуфляжа и дата запуска

Дебютным рынком для паркетника с возрожденным именем Sonic станет Бразилия, у дилеров машины появятся уже в следующем месяце. Пятидверка будет доступна в «оспортивленной» версии RS.

Буквально на днях бразильские профильные СМИ распространили шпионские фотографии кросса Chevrolet Sonic местного производства без лоскутка камуфляжа, сделанные во время съемок для рекламы. Но южноамериканское подразделение концерна General Motors решило сделать вид, что никакого преждевременного «слива» не было, и опубликовало очередную порцию тизеров. Впрочем, и на официальных кадрах модель показана уже без маскировки. А еще в GM сообщили о том, что до бразильских дилеров Chevrolet паркетник доберется в первой половине мая. Напомним также, что в некоторых странах под именем Sonic ранее продавали хэтчбек и седан, которые в России были известны как Chevrolet Aveo.

В GM по-прежнему считают новый автомобиль «купеобразным SUV», хотя у него вполне себе традиционный кузов. За основу для паркетника Sonic взяли хэтчбек Chevrolet Onix. К слову, у донора совсем скоро появится кросс-версия Activ. Однако в GM уже уточнили, что «купе» будет дороже: в линейке Шеви эта пятидверка займет нишу как раз между Onix Activ и полноценным кроссовером Tracker.

У Chevrolet Sonic собственный дизайн экстерьера, не такой, как у Оникса. Кроссовер получил неокрашенный пластиковый обвес, двухэтажную головную оптику, другие радиаторную решетку, багажную дверь и задние фонари. Паркетник также станет первой моделью Chevrolet в Бразилии с обновленной эмблемой. Кроме того, покупателям предложат «оспортивленный» вариант Sonic RS, он-то и запечатлен на свежих тизерах. Фишки этого исполнения – решетка с крупными «сотами», расширенный черный декор.

В предыдущем пресс-релизе были раскрыты габариты новинки, правда, за исключением колесной базы. Длина Chevrolet Sonic равна 4,23 м, ширина – 1,77 м, высота – 1,53 м. Для сравнения, размеры актуального стандартного хэтчбека Chevrolet Onix: 4169/1746/1473 мм, расстояние между осями – 2551 мм.

О технике по-прежнему ни слова. Бразильские медиа считают, что Chevrolet Sonic будет доступен с турботройкой 1.0 и классическим шестиступенчатым автоматом от Оникса. Некоторые СМИ также прочат кроссу в топовой комплектации трехцилиндровый турбомотор 1.2 от Chevrolet Tracker. Традиционно для Бразилии двигатели «питаются» как бензином, так и этанолом. На Onix двигатель 1.0T вне зависимости от типа топлива выдает 115,5 л.с., мотор 1.2T на Tracker – 139 или 141 л.с. (бензин/этанол). Донорский хэтчбек еще представлен с атмосферной тройкой 1.0 (80/82 л.с. – бензин/этанол). Привод же у Sonic наверняка исключительно передний.

Кроссовер Chevrolet Sonic бразильского производства будут продавать и в других странах Латинской Америки. Появление модели в остальных регионах пока не анонсировали.