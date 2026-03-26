26.03.2026
Кроссовер Cupra Tavascan получил новую стартовую версию и заметные изменения в салоне

Паркетник испанской марки обновился по лекалам Cupra Born. Перед водителем теперь находится иное рулевое колесо с физическими кнопками, а также подросший дисплей, исполняющий роль виртуального щитка приборов.

Компактный кроссовер Cupra Tavascan в статусе концепта был показан ещё в 2019 году, а серийный вариант дебютировал в 2023-м. Производство этого паркетника, базирующегося на фольксвагеновской платформе MEB, налажено в китайском городе Хэфэй на заводе Volkswagen Anhui, где выпускается в том числе его близнец под названием VW ID.Unyx, предназначенный для поднебесного рынка. Напомним, первую порцию обновок Tavascan получил весной 2025-го, а теперь настала очередь новых изменений, которые «скопированы» у недавно показанного посвежевшего хэтчбека Cupra Born.

На фото: кроссовер Cupra Tavascan

Одной из главных обновок для кросс-купе испанской марки станет появление новой версии начального уровня. Теперь стартовым у Cupra Tavascan станет исполнение с единственным 190-сильным электромотором, расположенным на задней оси. Ему положена «младшая» тяговая батарея полезной ёмкостью 58 кВт*ч, которую с помощью станции быстрой зарядки можно пополнить с 10 до 80% примерно за 26 минут. Дальнобойность без подзарядки у нового стартового варианта составляет около 435 км.

В гамме посвежевшего Tavascan останутся также среднее исполнение Endurance, которому положен 286-сильный электромотор, а также топовая версия VZ мощностью 340 л.с. Оба варианта комплектуются «старшей» батареей, полезная ёмкость которой составляет 77 кВт*ч. В первом случае запас хода на одной зарядке равен 568 км, во втором – 522 км (при расчёте по циклу WLTP).

Изменения затронули интерьер кроссовера. У посвежевшего Cupra Tavascan перед водителем располагается новое рулевое колесо с физическими кнопками, а за ним установлен подросший дисплей, исполняющий роль виртуального щитка приборов: его диагональ составляет 10,25 дюйма, тогда как у дореформенной версии показатель составлял всего 5,3 дюйма.

На фото: салон обновлённого кроссовера Cupra Tavascan

Ещё модели положена новая версия информационно‑развлекательной системы на базе Android с прежним тачскрином и модернизированный климат-контроль, адаптирующийся к разным режимам езды. Кроме того, владельцы паркетника получили новые возможности за счёт использования смарт-карты и цифровых ключей: с помощью смартфона они могут дистанционно разблокировать двери, завести мотор и т.д.

Кросс-купе при необходимости можно использовать в качестве источника энергии за счёт функции vehicle‑to‑load (V2L). С её помощью можно питать от аккумулятора электромобиля внешние устройства, к примеру, ноутбуки или электровелосипеды, правда, для этого потребуется специальный адаптер.

Цены обновлённого кроссовера Cupra Tavascan станут известны позже. На домашнем для бренда рынке, в Испании, покупка дореформенного исполнения Endurance обойдётся в 45 420 евро (эквивалентно примерно 4,26 млн рублей по текущему курсу), а за топовую полноприводную версию VZ здесь просят не менее 54 490 евро (около 5,11 млн рублей).

Обновлено 27.03.2026
