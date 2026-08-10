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Кроссовер Nissan NX7: новые фото и подробности

10.08.2026 173 0 0
Кроссовер Nissan NX7: новые фото и подробности

Свежий паркетник Nissan будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида. Ожидается, что в продажу модель поступит уже в этом году.

Первые фирменные изображения нового кроссовера Nissan NX7 выложили в Сеть в середине прошлой недели. А следом в последнем каталоге Минпрома КНР появился сертификат модели. Вдобавок опубликованы дополнительные официальные картинки и видео. Как несложно догадаться, паркетник разработан в первую очередь для Китая, причем это уже четвертая модель новейшей N-серии, созданной с учетом предпочтений местной публики. Nissan NX7 присоединится к старшему кроссоверу Nissan NX8, седанам Nissan N6 и Nissan N7. За выпуск будет отвечать совместное предприятие Dongfeng Nissan, оно же производит остальные машины новой линейки.

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Предвестником Nissan NX7 является концепт Nissan Urban, показанный в апреле на Пекинском автосалоне. Серийный кроссовер сохранил двухъярусную головную оптику и «парящую» крышу. Среди других особенностей дизайна экстерьера – полускрытые ручки дверей и монофонарь. Модели положены 18- или 19-дюймовые диски. Также предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

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Пятиместный интерьер Nissan NX7 на качественных фото еще не продемонстрировали. Но и на имеющихся сертификационных снимках видно, что внутри установлен отдельный крупный планшет мультимедийной системы.

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Длина Nissan NX7 равна 4785 мм, ширина в зависимости от версии – 1920 или 1932 мм, высота – 1660 или 1665 мм, колесная база – 2815 мм. Таким образом, по своим габаритам паркетник ближе к актуальному Nissan X-Trail, нежели к европейскому Nissan Qashqai. Ну и для сравнения, размеры китайского Nissan NX8: 4870/1920/1680 мм, расстояние между осями 2917 мм.

Nissan NX7 представляет собой подзаряжаемый гибрид. Силовая установка включает бензиновый атмосферник 1.5 (99 л.с.) и 231-сильный электромотор. Пока нет информации о том, на какой оси расположен электродвигатель. Зато объявлено, что кроссовер получил батарею емкостью 40,95 кВт*ч, с ней в электрорежиме он способен проехать 300 км по циклу CLTC.

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В Китае гибридный Nissan NX7 ждут в продаже уже в этом году. Модели N-серии планируют поставлять и на экспорт. В частности, в Юго-Восточной Азии электроседан Nissan N7 появится под возрожденным именем Primera. То есть в будущем паркетник NX7 тоже может выбраться за пределы китайского рынка.

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