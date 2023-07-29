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Кроссовер Peugeot 3008 следующего поколения: новые изображения

29.07.2023 75 0 0

Близится дебют нового паркетника от Пежо, и компания пару недель назад распространила тизеры модели, которые позволяют разглядеть основные детали её внешнего вида.

Компактный кроссовер Peugeot 3008 был впервые представлен в сентябре 2008 года на Парижском автосалоне. Сегодня на конвейере вторая генерация, премьера которой состоялась в 2016 году на том же шоу, а спустя четыре года модель получила рестайлинг. подходит время для плановой смены поколений, и французская компания уже неоднократно публиковала различные изображения автомобиля.

Рендер нового Peugeot 3008

В третьем поколении 3008-й кардинально изменится внешне, теперь он будет сделан в так называемом стиле кросс-купе с сильно заваленными задними стойками. Кстати, в прошлом году французы продемонстрировали подобную модель – кросс-лифтбек Peugeot 408. От него 3008 будет отличаться более высоким кузовом, а также оригинальным оформлением передней части. Здесь появятся более простые по форме фары головного света, с ними будут стыковаться три фирменные вертикальные полоски светодиодных ходовых огней. Боковины также выполнены чуть проще за счёт меньшего количества выштамповок, а основная их них – строго горизонтальная, проходящая чуть ниже ступенчатой подоконной линии. Сзади наиболее характерным элементом являются фонари с тремя наклонёнными сегментами светодиодов. Кроме того, кроссовер получит (как минимум, в качестве опции) колёсные диски с цветными вставками.

Рендер нового Peugeot 3008

Уже известно, что новый 3008-й станет первой серийной моделью корпорации Stellantis на модульной платформе STLA Medium, анонсированной в 2021 году вместе с тремя другими новыми платформами — STLA Small, STLA Large и STLA Frame. Они изначально разрабатывались под электромобили, однако не исключено появление и версий кроссовера с двигателями внутреннего сгорания. Кстати, интерьер нового паркетника был рассекречен в прошлом месяце.

Нынешний Peugeot 3008
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Нынешний Peugeot 3008
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Нынешний Peugeot 3008
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Премьера новинки состоится осенью этого года.

Напомним, ранее в этом месяце был официально представлен рестайлинговый хэтчбек Peugeot 208.

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