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  • Лифтбек FAW Bestune B70, который может стать Ладой, готовится к рестайлингу

Лифтбек FAW Bestune B70, который может стать Ладой, готовится к рестайлингу

15.08.2023 426 2 0

И без того крупная пятидверка еще подрастет, кроме того, модель избавится от оптики «под Cadillac». Технику реформы не затронут.

До России лифтбек FAW Bestune B70 официально добрался лишь минувшей весной. А вот в родном Китае модели актуального поколения стукнуло уже три года, и скоро там предложат пятидверку, пережившую плановый рестайлинг: фотографии преобразившейся «семидесятки» появились в базе местного минпрома.

Итак, лифтбек лишится клыкастых фар и фонарей в стиле Cadillac. Bestune B70 обретет двухъярусную головную оптику: сверху разместят полоски ходовых огней, которые вдобавок объединит еще одна линия (возможно, она тоже светится), блоки основных фар установят ниже. А на корме будет единая узкая плашка. Кроме того, пятидверка получит новую радиаторную решетку с горизонтальными полосками, как у свежих паркетника Bestune T99 и минивэна Bestune M9, переделанных кроссоверов Bestune T77 и Bestune T99. Ну и еще другим станет передний бампер. Как и сейчас, за доплату в Поднебесной будут предусмотрены выдвижные ручки дверей.

Обновленный FAW Bestune B70
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Обновленный FAW Bestune B70
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Длина «китайца» вырастет сразу на 45 мм до 4855 мм. Остальные габариты прежние: ширина – 1840 мм, высота – 1855 мм, колесная база – 2800 мм. Лифтбеку все так же будут положены 18- или 19-дюймовые колеса. Снимки интерьера сертификационный орган традиционно не публикует. Не исключено, что внутри лишь освежат декор.

Обновленный FAW Bestune B70

Технику, по предварительным данным, решили не трогать: дореформенный FAW Bestune B70 доступен с бензиновыми турбочетверками 1.5 и 2.0 мощностью 169 и 224 л.с. соответственно (в РФ отдача составляет 160 и 217 л.с.), первый мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод исключительно передний.

Дореформенный FAW Bestune B70
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Дореформенный FAW Bestune B70
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Дореформенный FAW Bestune B70
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Дореформенный FAW Bestune B70
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Ожидается, что на родине рестайлинговый лифтбек дебютирует до конца текущего года. В России же обновленная пятидверка, вероятно, появится уже после того, как выйдет на домашний рынок.

Между тем, по неофициальным данным, дореформенный FAW Bestune B70 вот-вот превратится в новую Lada, выпуск которой наладят на бывшем петербургском заводе Nissan. Если информация подтвердится, то это будет вторая модель китайского концерна с ладьей: первенцем стал дорестайлинговый же кроссовер FAW Bestune T77 – из него сделали Lada X-Cross 5.

Китай авторынок новинки лифтбек рестайлинг FAW FAW Besturn B70 Lada

 

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2 комментария
15.08.2023 11:57
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О, вот и компания подоспела китайскому "Москвичу". Теперь ждем повышения ценности старых ВАЗ-2109, т.к. в же них есть гены "Порше", в противовес "современному одноразовому Китайцу из фольги". :D Хотя, если серьезно, я не удивлюсь, что FAW, по итогу, окажется автомобилем более удачным, нежели всякие Весты с Ларгусами.

15.08.2023 17:28
Яшка

Скорее всего эту модель и собираются предложить чиновникам,потому что идея пересадить их на удлинённую Весту нуу....так себе идея.

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