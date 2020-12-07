Лучшие авто в Японии: главная награда снова у местной модели, ещё отмечены «немцы» и «француз»

Конкурс на звание лучшего авто в Японии проводят с 1980-го, в состав жюри входят местные журналисты и автоэксперты – в этом году их по-прежнему 60 человек. В сезоне 2020-2021 за главную награду боролись более 30 машин, в ноябре назвали десять финалистов (причем лишь половина из них – модели японских марок), теперь же объявлены обладатель громкого титула и победители в сопутствующих номинациях. Кстати, коронавирусная инфекция COVID-19 в целом не помешала проведению запланированных тестов, ну разве что публику на них не пустили, да и итоги подвели онлайн. В конкурсе участвовали модели, появившиеся на японском рынке в период с 1 ноября 2019-го по 31 октября текущего года.

Итак, лучшим автомобилем Японии сезона 2020-2021 признали универсал Subaru Levorg (на главном фото), сменивший поколение в конце лета. Жюри пришлись по нраву «комфорт и маневренность», новый оппозитный турбомотор 1.8, оформление салона, а также улучшенный комплекс систем безопасности EyeSight. К слову, Subaru становится победителем в третий раз: первой моделью марки, завоевавшей главную награду, стал седан Legacy – это было в 2003 году (то есть сезон 2003-2004), а 2016-м (2016-2017) лучшим авто назвали Impreza. Ну и отметим, что второй год подряд выигрывает именно местная модель – в 2019-м «самым-самым» стал кроссовер Toyota RAV4. До этого дважды побеждала Volvo с паркетниками XC40 (2018) и XC60 (2017).

Итоги Car of the Year Japan 2020-2021

Subaru Levorg – 437 баллов

Honda Fit (он же Jazz) – 320 баллов

Toyota Yaris (хэтч, его спорт-версия и паркетник) – 300 баллов

Peugeot 208/e-208 – 141 балл

Land Rover Defender – 105 баллов

Audi e-tron Sportback – 65 баллов

Mazda MX-30 – 63 балла

BMW Alpina B3 – 25 баллов

BMW 2 Series Gran Coupe – 24 балла

Nissan Kicks – 20 баллов

Лучшим импортным автомобилем года назвали Peugeot 208 – за дизайн и управляемость. Но самой красивой машиной нынешнего сезона, тем не менее, стал паркетник Mazda MX-30 со створками вместо полноценных задних дверей, которые, к тому же, распахиваются против хода движения.

Peugeot 208, Mazda MX-30, Audi e-tron Sportback, BMW Alpina B3 и Mitsubishi eK X Space/Nissan Roox 1 / 5 Peugeot 208, Mazda MX-30, Audi e-tron Sportback, BMW Alpina B3 и Mitsubishi eK X Space/Nissan Roox 2 / 5 Peugeot 208, Mazda MX-30, Audi e-tron Sportback, BMW Alpina B3 и Mitsubishi eK X Space/Nissan Roox 3 / 5 Peugeot 208, Mazda MX-30, Audi e-tron Sportback, BMW Alpina B3 и Mitsubishi eK X Space/Nissan Roox 4 / 5 Peugeot 208, Mazda MX-30, Audi e-tron Sportback, BMW Alpina B3 и Mitsubishi eK X Space/Nissan Roox 5 / 5

Самый технологичный автомобиль – это купеобразный электрический кросс Audi e-tron Sportback, жюри понравились бесшумность и камеры вместо наружных зеркал (кстати, Япония стала одной из первых стран, где разрешено использовать подобное решение). Отдельной награды удостоили BMW Alpina B3 – седан признали лучшей «высокопроизводительной» моделью. Наконец, в категории «Кей-кар года» победили микровэны-близнецы Mitsubishi eK Space/eK X Space и Nissan Roox – их выбрали за интерьер, системы помощи водителю и ходовые качества.

