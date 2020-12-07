Конкурс ×
  • Лучшие авто в Японии: главная награда снова у местной модели, ещё отмечены «немцы» и «француз»

Лучшие авто в Японии: главная награда снова у местной модели, ещё отмечены «немцы» и «француз»

07.12.2020 387 0 0

В Стране восходящего солнца подведены итоги конкурса «Автомобиль года» (Car of The Year Japan). «Самым-самым» признали универсал Subaru, и это в третий раз, когда марка забирает главный приз.

 

Конкурс на звание лучшего авто в Японии проводят с 1980-го, в состав жюри входят местные журналисты и автоэксперты – в этом году их по-прежнему 60 человек. В сезоне 2020-2021 за главную награду боролись более 30 машин, в ноябре назвали десять финалистов (причем лишь половина из них – модели японских марок), теперь же объявлены обладатель громкого титула и победители в сопутствующих номинациях. Кстати, коронавирусная инфекция COVID-19 в целом не помешала проведению запланированных тестов, ну разве что публику на них не пустили, да и итоги подвели онлайн. В конкурсе участвовали модели, появившиеся на японском рынке в период с 1 ноября 2019-го по 31 октября текущего года.

Итак, лучшим автомобилем Японии сезона 2020-2021 признали универсал Subaru Levorg (на главном фото), сменивший поколение в конце лета. Жюри пришлись по нраву «комфорт и маневренность», новый  оппозитный турбомотор 1.8, оформление салона, а также  улучшенный комплекс систем безопасности EyeSight. К слову, Subaru становится победителем в третий раз: первой моделью марки, завоевавшей главную награду, стал седан Legacy – это было в 2003 году (то есть сезон 2003-2004), а 2016-м (2016-2017) лучшим авто назвали Impreza. Ну и отметим, что второй год подряд выигрывает именно местная модель – в 2019-м «самым-самым» стал кроссовер Toyota RAV4. До этого дважды побеждала Volvo с паркетниками XC40 (2018) и XC60 (2017).

Итоги Car of the Year Japan 2020-2021

Subaru Levorg – 437 баллов

Honda Fit (он же Jazz) – 320 баллов

Toyota Yaris (хэтч, его спорт-версия и паркетник) – 300 баллов

Peugeot 208/e-208 – 141 балл

Land Rover Defender – 105 баллов

Audi e-tron Sportback – 65 баллов

Mazda MX-30 – 63 балла

BMW Alpina B3 – 25 баллов

BMW 2 Series Gran Coupe – 24 балла

Nissan Kicks – 20 баллов

Лучшим импортным автомобилем года назвали Peugeot 208 – за дизайн и управляемость. Но самой красивой машиной нынешнего сезона, тем не менее, стал паркетник Mazda MX-30 со створками вместо полноценных задних дверей, которые, к тому же, распахиваются против хода движения.

Peugeot 208, Mazda MX-30, Audi e-tron Sportback, BMW Alpina B3 и Mitsubishi eK X Space/Nissan Roox
1 / 5
Peugeot 208, Mazda MX-30, Audi e-tron Sportback, BMW Alpina B3 и Mitsubishi eK X Space/Nissan Roox
2 / 5
Peugeot 208, Mazda MX-30, Audi e-tron Sportback, BMW Alpina B3 и Mitsubishi eK X Space/Nissan Roox
3 / 5
Peugeot 208, Mazda MX-30, Audi e-tron Sportback, BMW Alpina B3 и Mitsubishi eK X Space/Nissan Roox
4 / 5
Peugeot 208, Mazda MX-30, Audi e-tron Sportback, BMW Alpina B3 и Mitsubishi eK X Space/Nissan Roox
5 / 5

Самый технологичный автомобиль – это купеобразный электрический кросс Audi e-tron Sportback, жюри понравились бесшумность и камеры вместо наружных зеркал (кстати, Япония стала одной из первых стран, где разрешено использовать подобное решение). Отдельной награды удостоили BMW Alpina B3 – седан признали лучшей «высокопроизводительной» моделью. Наконец, в категории «Кей-кар года» победили микровэны-близнецы Mitsubishi eK Space/eK X Space и Nissan Roox – их выбрали за интерьер, системы помощи водителю и ходовые качества.

Япония авторынок авто и общество новинки конкурс Subaru Subaru Levorg Peugeot Peugeot 208 Mazda Mazda MX-30

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Договор цессии при ремонте машины по ОСАГО: что это и почему его опасно подписывать В разговорах о ДТП и ОСАГО мы касались множества важных тем: что делать при ДТП, как купить полис ОСАГО без навязанных дополнительных страховок, как доказать свою правоту при ДТП с обочеч... 206 0 0 07.12.2020
Статьи / Казахстан В проект по CKD-сборке Lada в Казахстане вложено $80 млн, но Автоваз, похоже, передумал Первые «Гранты», собранные по полному циклу на казахском предприятии Бипэк Авто, должны были поступить российским дилерам Lada уже в этом году. Между тем до сих пор не закончено строительств... 3874 0 0 06.12.2020
Статьи / Военная техника Радиотехнические, десантируемые, для космической связи и не только: спецверсии ГАЗ-66 В предыдущей статье мы рассказывали о рождении и долгой истории самых совершенных армейских вездеходов ГАЗ-66 с бортовыми кузовами и различными фургонами. Теперь речь пойдёт о бескрайнем шл... 1203 0 9 06.12.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 166866 8 98 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 57403 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 47814 8 58 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings