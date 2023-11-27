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  • Лучший автомобиль Европы: Mercedes в пролёте и «китаец» в финале

Лучший автомобиль Европы: Mercedes в пролёте и «китаец» в финале

27.11.2023 881 0 1

Кроме модели китайского бренда в финал пробились четыре «европейца», один «японец» и один «кореец». Победителя объявят в начале следующего года.

Список всех участников европейского конкурса Автомобиль года-2024 (Car of the Year) опубликовали неделю назад: всего за право называться лучшей машиной Старого Света боролись 28 моделей. Ну а сегодня объявлены 7 финалистов. Напомним, согласно актуальным правилам конкурса, автомобиль должен быть новым, то есть поступившим в продажу в течение календарного года. Кроме того, модель должна присутствовать минимум на пяти европейских рынках. В нынешнем сезоне лучшую машину выбирает жюри, в состав которого вошли 59 автожурналистов из 22 стран (представителей России в списке нет, хотя до начала всем известных событий они в него входили).

Итак, среди финалистов – четыре модели европейских брендов и по одной модели корейской, японской и китайской марок: это BMW, Peugeot, Renault и Volvo, Kia, Toyota и BYD. Причем в первоначальном списке было заявлено еще четыре «поднебесных» автомобиля: три — от той же компании BYD, один — от марки Nio. 

Автомобиль года в Европе-2024, финалисты:
BMW 5 Series
BYD Seal
Kia EV9
Peugeot E-3008/3008
Renault Scenic
Toyota C-HR
Volvo EX30

Все пробившиеся в финал участники так или иначе электрифицированы – это либо чистые электрокары, либо гибриды, либо семейство, в состав которого включены «зеленые» версии.

BMW 5 Series
1 / 3
BYD Seal
2 / 3
KIA EV9
3 / 3

Ну а теперь про тех, кто уже не сможет претендовать на звание самого-самого авто Европы. Тут любопытно то, что в финал не попали, собственно, «европейцы»: Fiat, Volkswagen и даже Mercedes (smart за настоящего «европейца» уже не считаем, так как новые модели этой марки делают в Китае, а ведущая роль при их разработке отведена холдингу Geely). Полный же перечень моделей, вылетевших из конкурса, выглядит так: BMW XM, BYD Atto 3, BYD Dolphin, BYD Han, Fiat 600e, Ford Bronco, Honda CR-V, Honda e:NY1, Honda ZR-V, Hyundai Ioniq 6, Hyundai Kona, Jeep Grand Cherokee, Lexus RZ, Lucid Air, Mercedes-Benz E-class, Mercedes-Benz EQE SUV, Nio ET7, Renault Espace, Smart #1, Toyota Prius, Volkswagen ID.7.

Peugeot E-3008
1 / 4
Renault Scenic
2 / 4
Toyota C-HR
3 / 4
Volvo EX30
4 / 4

Победителя конкурса Автомобиль года в Европе-2024 станет известен 26 февраля следующего года, его назовут в рамках Женевского автосалона. В прошлом году лучшей машиной Старого Света признали компактный паркетник Jeep Avenger: кросс набрал 328 баллов. Второе место тогда занял электрический вэн Volkswagen ID.Buzz (241 балл), третье – электрокросс Nissan Ariya (211 баллов).

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