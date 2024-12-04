Mazda готовит новинку с двухсекционным роторным двигателем для американского рынка

Mazda остановила выпуск роторных двигателей в 2012 году одновременно с купе RX-8. При этом производитель не отказался от их разработки, а пытался включить их в состав гибридных силовых установок. К примеру, в 2014 году был представлен прототип на базе хэтчбека Mazda Demio: у него 330-кубовый роторно-поршневой двигатель (РПД) располагался под полом багажника. Серийное гибридное кросс-купе, которому дали название MX-30 e-Skyactiv R-EV, дебютировало в начале прошлого года.

Под капотом Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV

Напомним, у этой модели односекционный 830-кубовый бензиновый РПД механически не связан напрямую с передними ведущими колёсами, он крутит генератор, который вырабатывает электричество и запасает его в интегрированной в пол кузова батарее, её ёмкость составляет 17,8 кВт*ч.

За вращение колёс отвечает только электромотор, его максимальная отдача равна 170 л.с., а крутящий момент – 260 Нм (для сравнения, у электроверсии MX-30 – 145 л.с. и 241 Нм). На разгон с места до «сотни» гибриду MX-30 e-Skyactiv R-EV требуется 9,1 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 140 км/ч. Запас хода при движении только на электротяге у этой модели равен 85 км (по циклу WLTP), а в гибридном режиме – более 600 км.

На фото: концепт Mazda Iconic SP

Стоит отметить, что на американском рынке такой кроссовер не представлен. В ходе интервью, которое генеральный директор компании Масахиро Моро дал Automotive News, стало известно, что Mazda готовит для Штатов. По словам главы компании, модели, оснащённые гибридной установкой с односекционным роторно-поршневым двигателем, окажутся «недостаточно мощными» для местных клиентов.

Поэтому для США японский производитель готовит гибридную систему, в составе которой будет числиться двухсекционный РПД. При этом ожидается, что здесь он аналогично не будет механически связан напрямую с ведущими колёсами. По словам Масахиро Моро, пара роторов в такой установке будет вращаться отдельно в разных камерах с помощью одного вала, что позволит вырабатывать больше электроэнергии.

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Не исключено, что модельную линейку Mazda в дальнейшем пополнит серийный спортивный автомобиль, который будет создан по мотивам концепта Iconic SP, дебютировавшего в конце октября 2023 года. Как Kolesa.ru сообщал ранее, сердцем его гибридной силовой установки стал двухсекционный РПД, установленный по центру автомобиля. Известно, что отдача этой системы у шоу-кара Mazda Iconic SP равна 370 л.с. при снаряженной массе в 1450 кг.

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Точного срока выхода нового спорткара с гибридной «начинкой» пока по-прежнему нет, хотя презентация, скорее всего, не за горами. Как мы отмечали ранее, РПД у Mazda имеет модульную конструкцию, в нём может быть любое количество секций, при этом питаться он может не только бензином, но и очищенным синтетическим топливом, а также водородом, так что, вероятно, увидеть его можно будет не только в спорткарах.