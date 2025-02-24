Mini решила отложить старт производства Cooper EV и Aceman на заводе в Англии

Ожидалось, что выпуск «электричек» британской марки начнётся на предприятии в Оксфорде в 2026 году, однако у компании изменились планы.

Бренд Mini, принадлежащий баварской компании BMW, представил нынешний Cooper пятой генерации в начале сентября 2023 года: изначально появилась полностью электрическая версия, а позже к ним добавились трёх- и пятидверный хэтчбеки с ДВС. В свою очередь компактный кроссовер Aceman дебютировал в конце апреля прошлого года, но для него в компании предусмотрели только полностью «зелёную» технику.

На фото: Mini Aceman

Напомним, изначально производство полностью электрических Cooper и Aceman наладили в Китае на мощностях СП BMW и Great Wall Motor (GWM): оно называется Spotlight Automotive, завод находится в районе уезда Чжанцзяган (городской округ Сучжоу, провинция Цзянсу). При этом ранее в Mini планировали, что уже в 2026 году на заводе в Оксфорде стартует производство этих «зелёных» моделей – для «не китайских» рынков.

Однако результаты продаж в течение последних лет для многих производителей стали причиной изменить свои планы: дело в том, что спрос на «электрички» оказался не таким высоким, как они ожидали. Затронуло это в том числе британскую марку. Как сообщает Autocar, в компании решили на неопределённый срок отложить старт производства Cooper EV и Aceman на оксфордском заводе. Это значит, что на всех рынках присутствия пока что по-прежнему будут предлагаться Cooper EV и Aceman с «поднебесной» пропиской.

На фото: Mini Cooper SE

Известно, что на подготовку этого предприятия, а также расположенного в Суиндоне завода по штампованию кузовов группа BMW потратила свыше 600 млн фунтов стерлингов. Эти средства пошли на расширение кузовного цеха, строительство нового участка, где планировалось производить установку тяговых батарей, а также на расширение логистических объектов.

Как сообщает британское издание со ссылкой на представителя компании, ранее анонсированный правительственный грант на неопределённую сумму, который должен был быть инвестирован в завод в Оксфорде в дополнение к средствам, вложенным BMW, теперь не будет использован.

Фото с завода Mini в Оксфорде

По подсчётам Jato Dynamics, в 2024 году продажи электромобилей в Европе остались примерно на том же уровне, что и в 2023-м, при этом их доля на рынке за год даже слегка сократилась – с 15,7 до 15,4%. Предполагается, что на это повлияли отмена стимулирующих мер и высокая средняя цена «электричек». Стоит отметить, что доля бензиновых моделей с Старом Свете выросла с 47,9 до 48,4%, а показатель гибридов увеличился с 9,9 до 11,8%.

В конце прошлого года стало известно о том, что Mini решила отказаться от электрической версии кабриолета Cooper. Напомним, изначально предполагалось, что «зелёная» версия с открытым верхом будет представлена в 2027 году, причём её выпуск планировалось наладить как в Китае, так и в Великобритании.