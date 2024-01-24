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  • На российский рынок выходит флагманский кроссовер Kaiyi X7 Kunlun. Цены известны

На российский рынок выходит флагманский кроссовер Kaiyi X7 Kunlun. Цены известны

24.01.2024 260 1 0

Производство модели китайского бренда налажено на заводе «Автотор» в Калининградской области. Рекомендованная розничная стоимость новинки стартует с отметки 2 997 900 рублей, живые продажи начнутся в феврале.

Бренд Kaiyi частично принадлежит поднебесной компании Chery, на российском рынке он появился в 2023 году. Актуальный местный модельный ряд марки включает в себя седан Kaiyi E5, паркетники X3 и X3 Pro, а теперь к ним присоединяется флагманский кроссовер Kaiyi X7 Kunlun. Выпуск всех перечисленных моделей, включая новинку, которая была анонсирована минувшей осенью, налажен на мощностях калининградского завода «Автотор».

На фото: Kaiyi X7 Kunlun

На домашнем рынке модель дебютировала в 2022-м, а продажи стартовали весной прошлого года. Kaiyi X7 Kunlun имеет собственные кузов, а также интерьер, однако «начинка» у него от Chery. В основе модели лежит платформа i-FA, в России кроссовер предлагается с двумя бензиновыми турбочетвёрками объёмом 1,6 и 2,0 литра, отдача которых в местной спецификации составляет 186 и 238 л.с. соответственно (в Поднебесной мощность равна 197 и 254 л.с.). В пару к обоим моторам предлагается семиступенчатый робот с двумя сцеплениями.

В следующем месяце начнутся живые продажи Kaiyi X7 Kunlun с базовым 186-сильным двигателем. Его рекомендованная розничная цена в стартовой версии Comfort составляет 2 997 900 рублей. Такой кроссовер получил светодиодную головную оптику, панорамную крышу с электроприводом, а также багажник с электроприводом и функцией бесконтактного открытия. В салоне имеется тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 14,6 дюйма, кожаная отделка сидений, система камер кругового обзора. Предусмотрен и «зимний пакет», включающий в себя подогрев передних кресел и заднего дивана, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал.

Также в феврале клиентам предложат и топовый вариант Kaiyi X7 Kunlun Luxury с 2,0-литровым мотором. Его стоимость составляет 3 475 000 рублей. Этот флагман дополнительно оснащается системой автоматического дальнего света, адаптивным круиз-контролем, виртуальной приборкой диагональю 12,3 дюйма, акустической системой с восемью динамиками, а также функциями беспроводной зарядки и вентиляции передних кресел. У такого кроссовера 20-дюймовые колёсные диски, тогда как стартовый вариант предлагается с 18-дюймовыми.

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В списке особенностей экстерьера числятся крупная решётка радиатора, образующая вытянутый горизонтально «икс», углы которого подчёркнуты ходовыми огнями, «вторящие» им фонари, выдвижные наружные дверные ручки и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Длина российской версии Kaiyi X7 Kunlun равна 4710 мм, ширина – 1964 мм, высота – 1705 мм, а расстояние между осями – 2800 мм. Напомним, в Китае у кроссовера иные габариты: 4738 х 1968 х 1708 мм, колёсная база – 2820 мм.

На фото: салон Kaiyi X7 Kunlun
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На фото: салон Kaiyi X7 Kunlun
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На фото: салон Kaiyi X7 Kunlun
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Салон рассчитан на пятерых седоков, объём багажника составляет 546 литров. При сложенных сиденьях второго ряда показатель увеличивается до 1566 литров. Дорожный просвет у флагманского SUV – 210 мм. В списке водительских ассистентов (вне зависимости от версии) числятся: система контроля полосы движения, круиз-контроль, мониторинг слепых зон, функция автоматической парковки, а также помощник при спуске и подъёме.

В дальнейшем гамму Kaiyi X7 Kunlun в РФ пополнит версия Luxury с «младшим» двигателем объёмом 1,6 литра. Её выход намечен на март текущего года, цена такого варианта будет обнародована позднее.

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1 комментарий
24.01.2024 17:48
Nervous

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