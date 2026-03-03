На российском рынке стартовали продажи кроссовера GAC S7, цены известны

Российский модельный ряд GAC пополнится за счёт нового кроссовера – S7: сегодня местный офис сообщил о старте продаж. Как Kolesa.ru сообщал ранее, на домашнем рынке, в Китае, этот паркетник стал первенцем семейства «новой эры». Там он продаётся под названием GAC Trumpchi S7 с весны 2025 года. Позже экспортный вариант, уже с именем GAC S7, вышел на рынки некоторых стран Латинской Америки, а теперь добрался и до РФ.

На фото: кроссовер GAC S7 (для российского рынка)

Теперь компания обнародовала прайс-лист GAC S7 для российского рынка. Так, рекомендованная розничная цена стартовой комплектации кроссовера – ST – составляет 5 699 000 рублей, а за топовый вариант – SX Premium – просят 6 049 000 рублей. При этом с учётом действующих скидок стоимость этих версий равна 5 399 000 и 5 749 000 рублей соответственно.

В список базового оснащения российской версии GAC S7 входят: 20-дюймовые легкосплавные диски, обутые в шины Michelin, полностью светодиодная головная оптика, панорамная крыша, световой индикатор статуса зарядки на задней D-стойке, а также полный зимний пакет, включающий обогрев лобового стекла и форсунок, подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса.

Стартовое исполнение кроссовера снабдили двухзонным климат-контролем с физическими клавишами, кожаной отделкой руля, передними креслами с электрорегулировками, памятью настроек, вентиляцией и функцией массажа, кроме того, для заднего правого сиденья предусмотрена оттоманка. Ещё GAC S7 положена информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 15,6 дюйма, акустика с 12 динамиками и устройство для беспроводной зарядки смартфонов.

Модель получила 10 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, активную систему помощи при торможении, функцию удержания и центрирования в полосе движения, мониторинг слепых зон, систему кругового обзора с функцией «прозрачного шасси» и иные ассистенты уровня L2.

На фото: салон GAC S7 (для российского рынка)

Для топового исполнения кроссовера предусмотрены: доводчики дверей, звукоизолирующее боковое остекление, отделка салона кожей, искусственной замшей и экокожей, аудиосистема с 21 динамиком, функция массажа в сидениях второго ряда, а также проекционный дисплей на лобовое стекло диагональю 27 дюймов и автоматический парковщик.

Напомним, в основе GAC S7 для РФ лежит платформа EV+ разработки GAC. Габаритная длина пятиместного кроссовера S7 составляет 4900 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, а расстояние между осями – 2880 мм. В состав установки этого последовательного гибрида входит 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. (может питаться бензином Аи-92), который механически не связан с колёсами и работает в качестве генератора для тяговой литий-железо-фосфатной батареи ёмкостью 36,3 кВт*ч (на зарядку с 30 до 80% требуется 18 минут).

Непосредственно за движение кроссовера отвечают два электромотора (по одному на каждой оси), их совокупная максимальная отдача равна 340 л.с. На разгон с места до «сотни» этому паркетнику требуется 6,7 секунды. Запас хода при движении только на электротяге равен 153 км (при расчёте по циклу NEDC), а общая дальнобойность в гибридном режиме составляет 867 км.

В российском представительстве марки рассказали о том, что гарантия на GAC S7 действует в течение пяти лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит быстрее), а также действует в течение восьми лет на основные элементы гибридной системы.