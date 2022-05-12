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  • Не сумевший закрепиться в РФ внедорожник Mahindra Scorpio сменил поколение: новые тизеры

Не сумевший закрепиться в РФ внедорожник Mahindra Scorpio сменил поколение: новые тизеры

12.05.2022 161 0 0

Рамный вездеход преобразился снаружи и внутри и, возможно, обзавелся новым оборудованием. Ожидается, что на домашнем рынке модель предложат с бензиновым и дизельным турбомоторами.

 

Первые фирменные изображения Scorpio нового, второго по счету, поколения индийская компания Mahindra распространила неделю назад. И вот свежие тизеры: пусть это все еще фрагменты, зато они уже не такие темные. Напомним, рамный внедорожник выпускают с 2002-го, с тех пор он пережил несколько модернизаций. А в 2005-м модель даже пытались продавать в России: для нашего рынка ее переименовали в Marshal, сборку наладили на ГАЗе, однако проект закрыли, выпустив лишь небольшую партию, — спросом этот SUV у нас не пользовался. Но вернемся к новинке.

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«Второй» Mahindra Scorpio выглядит солиднее предшественника. Радиаторная решетка стала шире, на ней появились вертикальные клинья и новая эмблема марки (это не бабочка, а Twin Peaks, то есть вершины-близнецы). Фары вытянулись, поворотники (не исключено, что они динамичные) теперь расположены под основными блоками, противотуманки обрамляют «подковы», которые, судя по всему, выполняют роль ходовых огней. На многочисленных шпионских фото также видно, что вездеход сохранил распашную багажную дверь и лишился торчащей спереди антенны – вместо нее сзади установили плавник. Габариты компания все еще не раскрыла. Длина предшественника равна 4456 мм, колесная база – 2680 мм.

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Интерьер тоже ранее засветили папарацци, тут новые передняя панель, центральный тоннель, рулевое колесо и «приборка», плюс современная мультимедийная система. Индийские СМИ еще считают, будто Scorpio достанутся круиз-контроль и камеры кругового обзора. Ожидается, что внедорожник предложат с шести- или семиместным салоном, тогда как прежний SUV бывает восьми- и даже девятиместным (с лавочками в багажнике).

По предварительным данным, рамная конструкция сохранилась. Вероятно, простые версии будут с задним приводом, дорогие – с полным (у нынешней модели – жестко подключаемый полный привод и понижающая передача в раздаточной коробке). Моторную гамму новый Scorpio, по информации местных медиа, разделил с дебютировавшем в прошлом году кроссовером Mahindra XUV700. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» mStallion 2.0 и турбодизеле mHawk 2.2. На кроссе первый мотор выдает 200 л.с., у дизеля два варианта мощности – 155 или 185 л.с. Коробки – «механика» или «автомат».

Прежний Mahindra Scorpio на родине сегодня доступен с турбодизелем mHawk 2.2 с отдачей в 120 или 139 л.с., менее мощная версия мотора комплектуется 5МКП, вторая – 6МКП.

Предыдущий Mahindra Scorpio
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Предыдущий Mahindra Scorpio
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Предыдущий Mahindra Scorpio
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Предыдущий Mahindra Scorpio
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Полноценную премьеру новый вездеход должен справить в ближайшее время. Кстати, в своей тизерной кампании Махиндра не указывает имени модели – внедорожник обозначен как The Big Daddy Of The SUVs. Тем временем индийские СМИ пишут, что предыдущий Scorpio останется в строю. Впрочем, вряд ли для «второго» SUV придумают совершенно новое название, ведь имя Scorpio – каноничное для индийцев. Скорее, предшественнику присвоят приставку. О возвращении внедорожника в РФ речи не идет.

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