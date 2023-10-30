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  • Не только Volkswagen Passat Variant: немцы готовят ещё один большой универсал

Не только Volkswagen Passat Variant: немцы готовят ещё один большой универсал

30.10.2023 217 0 0

Новая модификация появится у электрокара ID.7. На европейский рынок «сарай» выйдет в следующем году.

Марка Volkswagen решила превратить «электричку» ID.7 в отдельное семейство: компанию уже представленному лифтбеку составит универсал. Причем вопреки сложившейся традиции немцы присвоили «сараю» приставку Tourer, а не Variant. К слову, на появление в своей гамме электроуниверсала Фольксваген намекнул еще в 2019 году, представив концепт ID. Space Vizzion.

На данный момент VW ID.7 Tourer засвечен лишь в виде предсерийного замаскированного прототипа, к тому же марка распространила всего пару фирменных фото. Впрочем, и тех достаточно, чтобы понять, что от лифтбека универсал будет отличаться только кузовом.

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Напомним, как и остальные нынешние ID-модели, «семерка» построена на платформе MEB. Размеры универсала еще не раскрыты. Длина европейского лифтбека составляет 4961 мм, ширина – 1862 мм, высота – 1538 мм, колесная база – 2966 мм. При этом Volkswagen назвал объем багажника ID.7 Tourer, и он лишь немногим больше, чем у лифтбека: 545 литров против 532 литров. Зато если сложить спинки задних кресел, то у «сарая» этот показатель увеличится до 1714 литров (у лифтбека – 1586 л). Ну и еще марка похвасталась тем, что у универсала коэффициент аэродинамического сопротивления Cd составляет 0,24 против 0,23 у лифтбека.

Лифтбек Volkswagen ID.7
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Лифтбек Volkswagen ID.7
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Лифтбек Volkswagen ID.7
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Лифтбек Volkswagen ID.7
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Для сравнения приведем габариты нового VW Passat Variant с ДВС (Пассат теперь бывает исключительно в виде универсала): длина – 4917 мм, расстояние между осями – 2841 мм, объем грузового отсека – 690/1920 литров, коэффициент Cd – 0,25.

Очевидно, VW ID.7 Tourer предложат с той же техникой, что лифтбек. Последнему в Европе сейчас положены электромотор мощностью 286 л.с. (установлен на задней оси) и батарея емкостью 77 кВт*ч, запас хода – около 621 км по циклу WLTP. Позже гамму расширят (в частности, в продаже появится лифтбек с более мощным аккумулятором, плюс готовится полноприводный вариант).

Лифтбек Volkswagen ID.7

Для Старого света производство электрического универсала наладят на немецком заводе Volkswagen, в этом регионе старт продаж намечен на следующий год. Лифтбек Volkswagen ID.7 в той же Германии сегодня стоит от 56 995 евро.

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