Рекорды ×
  • Никак не угомонятся: Xiaomi готовит более экстремальную версию SU7 для нового рекорда

Никак не угомонятся: Xiaomi готовит более экстремальную версию SU7 для нового рекорда

21.07.2026 285 0 0
Никак не угомонятся: Xiaomi готовит более экстремальную версию SU7 для нового рекорда

На Северной петле Нюрбургринга замечен прототип новой топ-версии спортседана Xiaomi SU7 с агрессивным аэродинамическим обвесом. Скорее всего, китайская компания попытается установить новый рекорд в классе представительских электромобилей.

Китайские «электрички» стали завсегдатаями Нюрбургринга, наводя ужас на бензиновых старожилов легендарной 20,832-километровой трассы. Спортседан Xiaomi SU7 Ultra (показан на заглавной фотографии) в прошлом году установил рекорд Нюрбургринга в классе представительских электромобилей — 7 мин 04,957 с, но в этом году его побил Porsche Taycan Turbo GT Manthey Kit — 6 мин 55,533 с. На днях выяснилось, что китайцы не намерены сдавать первое место без боя и готовят новую атаку на Porsche.

На Нордшляйфе была замечена новая версия Xiaomi SU7 в камуфляжной обёртке и с агрессивным аэродинамическим обвесом в духе прототипа Xiaomi SU7 Ultra Prototype , который в прошлом году проехал трассу за 6 мин 22,091 с. В классе прототипов есть и более быстрые машины: первое место принадлежит гибридному Porsche 919 Hybrid Evo с временем круга 5 мин 19,546 с — это абсолютный рекорд Северной петли Нюрбургринга. Побить этот рекорд на электромобиле вряд ли возможно, а вот в классе серийных «электричек» Xiaomi имеет все шансы вернуться на первое место.

Фотографии новой версии Xiaomi SU7 можно посмотреть на сайте немецкого журнала Auto Motor und Sport , по ним видно, что китайский спортседан получил новый передний бампер с развитыми боковыми аэродинамическими элементами, вентиляционные «тёрки» на передних крыльях, большое регулируемое антикрыло на крышке багажника и сильно раздутый задним бампер с большими «лезвиями» встроенного диффузора. Будет ли увеличена мощность силовой установки, пока неизвестно. Для справки скажем, что трёхмоторная силовая установка Xiaomi SU7 Ultra выдаёт 1548 л.с. и позволяет ему набрать первую «сотню» за 1,98 с, максимальная скорость — 350 км/ч.

Добавим, что в этом году 1003-сильный Xiaomi YU7 GT стал самым быстрым кроссовером Нюрбургринга, его время круга — 7 мин 22,755 с.

Лучшее время в классе электрических суперкаров принадлежит китайскому Yangwang U9 Xtreme мощностью более 3000 л.с. — 6 мин 59,157 с.

Попытается установить новый рекорд Нюрбургринга и свежеиспечённый электрический спорткар Denza Z в наиболее экстремальной, но ещё не представленной версии мощностью около 2000 л.с.

Китай спортивные авто электромобиль новинки рекорды Xiaomi Xiaomi SU7
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новинки Jeland J6: обзор кроссовера для города и загородных маршрутов Jeland J6 – среднеразмерный кроссовер, который позиционируется как универсальный транспорт для ежедневных поездок по городу и выездов за его пределы. Модель рассчитана на тех, кто ищет балан... 987 0 0 21.07.2026
Статьи / Мнение без фильтров Нет в жизни счастья: почему любая автомобильная новость вызывает уныние Не так давно мы опубликовали новость о новых двигателях АВТОВАЗа. И, разумеется, в комментариях сразу отметились те, у кого она вызвала отрицательные эмоции. Иногда такие реакции провоцируют... 943 12 0 20.07.2026
Статьи / История По бездорожью и разгильдяйству: как и для чего в 1933 году проводили Каракумский автопробег В январе 1933 года И. В. Сталин официально объявил о создании в СССР полноценной автомобильной промышленности. В первую очередь он имел в виду недавно построенный автозавод в Нижнем Новгород... 1555 0 1 19.07.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 46152 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 43754 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 14632 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
12 АВТОВАЗ представил семейство новых двигателей для новых моделей
12 Нет в жизни счастья: почему любая автомобильная новость вызывает уныни...
5 Рычагов меньше, оцинковки больше: знакомство с обновлённой Niva Legend
Новые комментарии
Change privacy settings