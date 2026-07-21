Никак не угомонятся: Xiaomi готовит более экстремальную версию SU7 для нового рекорда

Китайские «электрички» стали завсегдатаями Нюрбургринга, наводя ужас на бензиновых старожилов легендарной 20,832-километровой трассы. Спортседан Xiaomi SU7 Ultra (показан на заглавной фотографии) в прошлом году установил рекорд Нюрбургринга в классе представительских электромобилей — 7 мин 04,957 с, но в этом году его побил Porsche Taycan Turbo GT Manthey Kit — 6 мин 55,533 с. На днях выяснилось, что китайцы не намерены сдавать первое место без боя и готовят новую атаку на Porsche.

На Нордшляйфе была замечена новая версия Xiaomi SU7 в камуфляжной обёртке и с агрессивным аэродинамическим обвесом в духе прототипа Xiaomi SU7 Ultra Prototype , который в прошлом году проехал трассу за 6 мин 22,091 с. В классе прототипов есть и более быстрые машины: первое место принадлежит гибридному Porsche 919 Hybrid Evo с временем круга 5 мин 19,546 с — это абсолютный рекорд Северной петли Нюрбургринга. Побить этот рекорд на электромобиле вряд ли возможно, а вот в классе серийных «электричек» Xiaomi имеет все шансы вернуться на первое место.

Фотографии новой версии Xiaomi SU7 можно посмотреть на сайте немецкого журнала Auto Motor und Sport , по ним видно, что китайский спортседан получил новый передний бампер с развитыми боковыми аэродинамическими элементами, вентиляционные «тёрки» на передних крыльях, большое регулируемое антикрыло на крышке багажника и сильно раздутый задним бампер с большими «лезвиями» встроенного диффузора. Будет ли увеличена мощность силовой установки, пока неизвестно. Для справки скажем, что трёхмоторная силовая установка Xiaomi SU7 Ultra выдаёт 1548 л.с. и позволяет ему набрать первую «сотню» за 1,98 с, максимальная скорость — 350 км/ч.

Добавим, что в этом году 1003-сильный Xiaomi YU7 GT стал самым быстрым кроссовером Нюрбургринга, его время круга — 7 мин 22,755 с.

Лучшее время в классе электрических суперкаров принадлежит китайскому Yangwang U9 Xtreme мощностью более 3000 л.с. — 6 мин 59,157 с.

Попытается установить новый рекорд Нюрбургринга и свежеиспечённый электрический спорткар Denza Z в наиболее экстремальной, но ещё не представленной версии мощностью около 2000 л.с.

