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  • Nissan может выпустить компактный пикап, который составит конкуренцию Hyundai Santa Cruz

Nissan может выпустить компактный пикап, который составит конкуренцию Hyundai Santa Cruz

09.08.2021 103 0 0

Новинка, название которой пока не сообщается, займёт место в американской линейке грузовиков, которую сейчас составляют Frontier и Titan.

 

Результаты продаж автомобилей марки Nissan в США практически непрерывно росли в течение последних нескольких лет. Так, по итогам «доковидного» 2019 года дилеры реализовали 1 174 030 автомобилей, что на 0,3% меньше, чем годом ранее. А в течение кризисного 2020-го американцы купили 1 121 061 шт., что говорит о спаде на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. В текущем году показатели снова пошли вверх: за первое полугодие было продано 501 110 единиц, что на 16,5% больше, чем в январе-июне 2020-го.

На фото: Nissan Frontier
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На фото: Nissan Frontier
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В американской модельной линейке Nissan сейчас числятся Frontier и Titan (а также его версия XD). Отметим, результат Frontier в 2020 году составил 36 845 машин (на 49% меньше, чем годом ранее), а Titan разошёлся тиражом 26 439 автомобилей (меньше на 16%). Теперь стало известно, что линейку грузовиков бренда может пополнить ещё одна новинка. По данным Automotive News, ей станет компактный пикап: ожидается, что он по габаритам будет в одном ряду с Ford Maverick (был представлен в начале июня этого года) и Hyundai Santa Cruz (показали в середине апреля 2021-го).

Название будущего пикапа Nissan пока не разглашается. По данным агентства, которое ссылается на собственный источник, новинка японского бренда получит не традиционный двигатель внутреннего сгорания и даже не гибридную установку, а полностью электрическую «начинку». Отвечая на вопрос Automotive News, представители компании не подтвердили эти слухи, но и не опровергли их.

В случае если Nissan решится на запуск компактного «электропикапа», не исключено, что у такого автомобиля не будет прямых конкурентов. Дело в том, что уже представленные и анонсированные грузовики, которые ожидаются на американском рынке, имеют более крупные габариты, речь идёт о Tesla Cybertruck, GMC Hummer EV, Rivian R1T, Ford F-150 Lightning, а также Chevrolet Silverado EV.

На фото: Nissan Titan
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На фото: Nissan Titan
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О том, какой будет техника будущей новинки японского бренда, информации пока нет. На данный момент в американской модельной линейке Nissan числится только один электрокар – Leaf, однако в дальнейшем её пополнит кроссовер Ariya. Напомним, у переднеприводного паркетника мощность варьируется от 218 до 242 л.с, у полноприводных – от 279 до 306 л.с., а совокупная отдача системы топового исполнения Performance равна 394 л.с. Максимальный запас хода равен 500 км (расчёт вели по циклу WLTP).

Как отметили в агентстве, в американском подразделении Nissan сейчас обсуждается ещё один вариант пополнения модельной линейки. Не исключено, что в дальнейшем модельный ряд пополнит внедорожник Xterra (на некоторых рынках трёхрядный автомобиль продаётся под именем X-Terra). Окончательное решение пока не принято.

Кстати, в ближайшее время Nissan планировал показать новый спорткар Z, созданный на основе прототипа Z Proto, который был представлен в начале осени прошлого года. Премьера товарной версии должна была пройти на Нью-Йоркском автосалоне в конце этого лета, однако, как мы сообщали ранее, его отменили из-за очередной вспышки коронавируса.

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