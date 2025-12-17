Nissan Nismo готовит новинку в рамках расширения линейки: первый тизер

Новинки ×
«Заряженный» автомобиль дебютирует в статусе концепта в ходе автосалона в Токио, который пройдёт с 9 по 11 января 2026 года.

О том, что японский производитель намерен вдвое увеличить линейку «заряженных» автомобилей с приставкой Nismo, стало известно на днях. Их количество вырастет с нынешних пяти до десяти моделей. Хотя пока не сообщается, за какой именно период произойдёт анонсированный прирост. Также в компании пока не раскрыли информацию о том, какие модели Nissan обзаведутся «подогретыми» исполнениями.

На фото: Nissan Fairlady Z Nismo

Однако в ближайшем будущем марка приоткроет завесу тайны. Ниссан сегодня анонсировал новинку, которая войдёт в линейку Nismo, но информации о ней пока практически нет. Известно, что живая премьера состоится в рамках автосалона в Токио, который пройдёт с 9 по 11 января 2026 года. При этом в компании подчеркнули, что «заряженная» новинка дебютирует в статусе концепта, но не рассекретили его название.

Производитель сопроводил анонс единственным малоинформативным тизером, на котором запечатлена часть кормы с фонарём (который, вероятно, соединён светящейся перемычкой с другим фонарём). Ещё можно разглядеть начало надписи с названием марки, выполненное хромированными буквами, воздуховод на внешнем крае левого заднего крыла, а сверху, скорее всего, установлен спойлер с интегрированным стоп-сигналом.

Никакой информации о технике грядущего концепта Nissan Nismo пока нет. Отметим, сейчас «подогретые» версии Nismo есть как у моделей с ДВС – спорткара Z, внедорожников Patrol / Armada, кроссовера X-Trail и хот-хэтча Note Aura, так и у паркетника Ariya с полностью электрической «начинкой».

Как стало известно накануне, компания Nissan намерена к 2028 году увеличить ежегодные объёмы продаж машин линейки Nismo примерно со 100 000 до 150 000 экземпляров. Достичь этой цели, вероятно, поможет в том числе планируемое расширение модельного ряда «подогретого» суббренда. Напомним, Nissan сейчас «активно рассматривает возможности» по объединению усилий с «внешними партнёрами».

На фото: Nissan X‑Trail Rock Creek Multibed Wildplay

На автомобильную выставку в Токио японский производитель также намерен привезти обновленный спорткар Nissan Fairlady Z (за пределами Японии – Nissan Z). Старт его выпуска намечен на лето 2026 года, посвежевшая модель будет отличаться новым дизайном, «направленным на улучшение аэродинамических характеристик». У такой модели будет вариант Nismo MT – модификация с механической коробкой передач, которая тоже приедет в Токио.

На фото: Nissan Leaf Autech

Ещё одним экспонатом станет Nissan X‑Trail Rock Creek Multibed Wildplay – это «приключенческая» версия кроссовера с доработанными экстерьером, интерьером и набором аксессуаров. Также на Токийском автосалоне марка покажет Leaf Autech, который представляет собой «роскошную» версию электрокара третьего поколения.

Япония спортивные авто Токио концепты выставки новинки Nissan Nissan Z Nissan X-Trail Nissan Leaf

 

