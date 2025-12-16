Nissan собирается увеличить вдвое линейку «заряженных» моделей с приставкой Nismo

Компания Nissan, по-прежнему находящаяся в непростом финансовом положении, старается продолжать деятельность в самых разных направлениях. Теперь японский производитель рассказал о расширении линейки «подогретых» версий моделей, которые получили прибавку Nismo к названию. Сообщается, что те идеи и инновации, которые применяют при создании трековых машин, будут использованы для разработки представителей «заряженной» линейки.

На фото: Nissan Z Nismo

Как рассказали в пресс-службе Nissan, производитель собирается увеличить вдвое количество доступных на глобальном рынке «подогретых» моделей семейства Nismo – с нынешних пяти до десяти представителей линейки. Правда, за какой именно период случится этот ощутимый прирост, японцы пока не рассказали.

На фото: Nissan Armada Nismo

Во главе актуальной линейки находится спорткар Nissan Z Nismo (минувшей осенью стало известно о появлении версии с механической коробкой передач). Также «подогретые» исполнения есть у внедорожников Patrol и Armada (название зависит от рынка), у полностью электрического паркетника Ariya (с ним линейка Nismo вернулась в Европу), а также у кроссовера X-Trail (спортивный вариант дебютировал в конце лета 2025-го). Кроме того, в японской линейке присутствует хот-хэтч Note Aura Nismo.

На фото: Nissan X-Trail Nismo

В компании пока не рассказали о том, какие пять моделей в дальнейшем получат «заряженные» версии и войдут в линейку Nismo. Не исключено, что одной из них станет спортивный седан Skyline: ранее у модели уже была такая версия, но её выпустили лимитированным тиражом, причём только для японского рынка. Кроме того, можно ожидать появление соответствующей модификации у спорткара GT-R, который марка, предположительно, вернёт в модельный ряд (он был официально отправлен в отставку в конце февраля 2025 года).

На фото: Nissan Ariya Nismo

Компания Nissan собирается к 2028 году увеличить ежегодные объёмы продаж машин линейки Nismo примерно со 100 000 до 150 000 единиц, предположительно, в этом поможет расширение модельного ряда «подогретого» суббренда. В пресс-службе марки отметили, что для достижения обозначенной цели Nissan может объединить усилия с «внешними партнёрами» (сейчас компания «активно рассматривает соответствующие возможности»). Подробности о таких проектах, если они появятся, будут обнародованы позже.

На фото: Nissan Note Aura Nismo

​Ещё производитель отметил, что глобальный рынок реставрации автомобилей оценивается примерно в 500 млрд иен, а согласно прогнозам, к 2032 году он вырастет до 1,2 трлн иен. Компания намерена в дальнейшем расширить свой бизнес по созданию рестомодов, восстановлению машин и продаже запчастей, при этом по первому времени она сосредоточится на Skyline GT‑R R32, R33 и R34, а за ними последуют другие модели.

На фото: концепт Infiniti QX80 R-Spec

Не исключено, что версия с прибавкой Nismo окажется также у внедорожника Infiniti QX80 (является близнецом Nissan Patrol / Armada). В этом случае в её основу может лечь концепт c прибавкой R-Spec, который дебютировал в рамках выставки SEMA в Лас-Вегасе в начале ноября 2025 года.