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Nissan решил отказаться от выпуска нового маленького кроссовера для американского рынка

24.01.2025 61 0 0

Ожидалось, что такая новинка японской марки будет схожа габаритами с Kicks, а её «начинка» будет полностью электрической.

Компания Nissan ещё в 2021 году озвучила стратегию развития до 2030 года, тогда она базировалась на масштабном «озеленении» бренда, ещё в неё входило и несколько новинок, предназначенных в том числе для американского рынка. С тех пор многое успело поменяться. Так, многие производителям, в том числе и Ниссану, пришлось признать, что спрос на электромобили оказался не таким высоким, как они рассчитывали. Кроме того, японский производитель ближе к концу прошлого года объявил о переходе в аварийный режим управления и сейчас готовится к слиянию с Honda. Конечно, всё это не могло не отразиться на планах Nissan.

На фото: Nissan Ariya

Ранее в Nissan планировали, что расширят «зелёную» линейку марки в США за счёт нового паркетника. Отметим, сейчас в неё входит хэтчбек Leaf и кроссовер Ariya. Предполагалось, что новинка, получившая внутренний индекс PZ1L, по габаритам будет меньше нынешнего Rogue (на других рынках – X-Trail), но крупнее хэтчбека Leaf. Ожидалось, что по размерам такой «розеточный» SUV окажется ближе всего к актуальному Kicks.

Однако анонсированному паркетнику, как оказалось, не суждено влиться в американскую линейку марки, как минимум, в ближайшее время. Как сообщает Automotive News, компания решила отказаться от развития производства компактных электромобилей в Штатах. Тем не менее, на самой модели крест не поставили, просто её выпуск планируется наладить на заводе Nissan в Сандерленде (Великобритания), предполагается, что адресована эта новинка будет в основном Старому Свету.

На фото: Nissan Leaf

В издании Motor1 со ссылкой на представителей компании Nissan отметили, что отказ пополнить американскую линейку маленьким «зелёным» паркетником не повлияет на планы, касающиеся Leaf следующего поколения. Напомним, модель перейдёт в сегмент компактных SUV (в основу ляжет концепт Chill-Out от 2021 года), её дебют намечен на текущий год, а производство будет налажено на уже упомянутом предприятии в Сандерленде.

Напомним, ожидалось, что производство новинки для Штатов начнётся на заводе в Кантоне (штат Миссисипи). Ранее производитель инвестировал в эту площадку 500 млн долларов, чтобы обеспечить выпуск электромобилей марок Nissan и Infiniti. Отметим, компания намерена организовать здесь производство двух седанов и пары более крупных SUV под указанными брендами.

Концепт Nissan Chill-Out (по его мотивам будет создан Leaf нового поколения)

Тем временем, японский производитель пополняет американскую линейку марки моделями с ДВС. Так, в конце прошлого года в США стартовали продажи нового Nissan Murano. Как Kolesa.ru сообщал ранее, этот кроссовер оснащается 2,0-литровой турбочетвёркой VC-Turbo мощностью 243 л.с. (максимальный крутящий момент – 352 Нм), в пару ему предлагается девятиступенчатая автоматическая коробка переключения передач.

Стоимость базового нового Nissan Murano в Штатах составляет 40 470 долларов (эквивалентно примерно 3,97 млн рублей по текущему курсу), а за топовый вариант кроссовера просят не менее 49 600 долларов (около 4,87 млн рублей).

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