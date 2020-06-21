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Новая BMW 4 серии Gran Coupe: первые изображения

21.06.2020 1037 0 1

Совсем недавно баварцы представили новое купе четвёртой серии, однако в ближайшем будущем можно ожидать появления ещё одной «четвёрки» – пятидверного лифтбека Gran Coupe.

 

В модельной гамме BMW 4 серия с пятью дверьми впервые появилась в 2014 году (кузов F36), она была призвана составить конкуренцию Audi A5 Sportback с аналогичным типом кузова. В 2017 году автомобиль получил рестайлинг, а в скором времени мы увидим полностью новый автомобиль, который в настоящее время проходит испытания и периодически попадает в объектив фотошпионов. Лифтбек будет сделан на базе купе 4 серии в кузове G22, официальная премьера которого состоялась в начале этого месяца. Общая стилистика кузова стала понятна ещё в марте, когда показали BMW Concept i4, однако серийный автомобиль всё же будет заметно от него отличаться. Вплоть до передних стоек он наверняка будет идентичен купе четвёртой серии, такой же останется и колёсная база, длина которой составляет 2851 мм (что больше на 41 мм по сравнению с «четвёркой» предыдущего поколения).

Самое заметное отличие, конечно, это количество дверей, сами же двери будут сделаны безрамочными, как и на 4 Series Gran Coupe в кузове F36. Подоконная линия сделана более горизонтальной в районе задних дверей, фирменного изгиба Хофмайстера здесь нет, как и у купе. Немного изменится профиль крыши, она будет чуть выше в задней части кузова для увеличения пространства в районе головы на заднем ряду сидений. Соответственно, заднее стекло немного сместится назад, придавая кузову силуэт фастбека. Фонари и бампер будут идентичны «двухдверке».

 

Интерьер едва ли удивит, так как передняя панель такая же, как у новой «трёшки» и «четвёрки» в кузове купе, оригинальными могут стать разве что дверные карты. От вышеупомянутых моделей новинка получит и широкую гамму бензиновых и дизельных моторов. Есть вероятность, что появится также версия М4 на базе Gran Coupe (шесть лет назад компания отказалась от подобной идеи в отношении 4 Series Gran Coupe первого поколения), и совершенно точно стоит ожидать премьеры электрической модификации i4.

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Нынешняя BMW 4 Series Gran Coupe (F36)
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Нынешняя BMW 4 Series Gran Coupe (F36)
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Между тем, уже обнародованы российские цены на новое купе 4 серии. Базовая бензиновая модификация 420i AT (184 л.с.) оценивается в 3 130 000 рублей, при этом 190-сильая дизельная версия 420d AT всего на 20 тысяч дороже. Самая мощная и дорогая «четвёрка» в кузове G22 на сегодняшний день – 374-сильная полноприводная M440i, её минимальный ценник составляет 4 550 000 рублей.

Напомним, на этой неделе баварцы показали рестайлинговую BMW M5

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