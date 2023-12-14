Гибридные авто ×

Новый «бюджетный» кроссовер Alfa Romeo: это Milano, брат Jeep и Peugeot

14.12.2023 75 0 0

Премьеру компактный паркетник справит в следующем году. В Европе основную ставку сделают на электроверсию, но варианты с ДВС тоже будут.

Давно известно, что Alfa Romeo готовит кроссовер, который окажется меньше и дешевле модели Tonale, то есть, по факту, станет идейным наследником хэтчей MiTo и Giulietta. Грядущей новинке прочили имя Brennero, но нет. Сегодня владеющий брендом концерн Stellantis объявил о том, что кросс поступит в продажу под возрожденным названием Milano: в 1980-х такое имя носила американская версия модели Alfa Romeo 75.

Новый паркетник представят в апреле 2024 года, в качестве дебютной площадки символично выбрали город Милан, где и была основана марка. А вот полноценных официальных изображений кросса еще нет (на заглавной картинке – фрагмент Tonale), производитель пока ограничился постером с анонсом и малоинформативными тизерами.

В компании кроссовер называют Sport Urban Vehicle («спортивная городская модель»). Сообщается, что с ним марка вернется в европейский B-сегмент, и что новинку предложат, в том числе, в виде электрокара (как ожидается – полноприводного), причем это будет первая полностью электрическая Alfa Romeo. Кросс окажется родственником Jeep Avenger, Fiat 600, Peugeot 2008 и прочих компактов из обширного модельного ряда Stellantis, то есть он также получит гибридный вариант.

Производство паркетника наладят на польском заводе, который также выпускает Jeep Avenger и Fiat 600.

Одновременно с анонсом Milano марка напомнила о своих ближайших планах. Так, в 2025 году Alfa Romeo представит еще одну новую модель, и у нее уже не будет версий с ДВС: только электричество. А с 2027 года вся европейская линейка Альфы будет состоять из «зелени».

кроссовер авторынок электромобиль новинки Европа гибридные авто Alfa Romeo Alfa Romeo Milano

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Масл кар Самые злые масл-кары 63-го: Pontiac Catalina Super Duty и Chevrolet Impala Z11 В далеком 2015 году мы начали серию рассказов о самых мощных представителях золотой эпохи американских масл-каров, которые только можно было обменять на деньги прямо в автосалоне. Первую час... 436 0 2 14.12.2023
Статьи / Интервью Игорь Новокшонов, AGR Automotive Group: «Avatr 11 предлагает новый опыт взаимодействия с автомобилем» Тренд на премиальные электромобили набирает популярность, эти автомобили на дорогах уже невозможно не заметить. AGR Automotive Group – единственная на рынке компания, реализующая комплексную... 1431 2 4 13.12.2023
Статьи / Ремонт и обслуживание Дым, канистра, фильтр: как понять при осмотре машины, что её мотор ест масло Покупка автомобиля сегодня – дело очень дорогое и чрезвычайно хлопотное. Оно и понятно: цены у нас сейчас ненормальные, с хорошими машинами владельцы расставаться нынче не спешат, а вот от п... 3269 1 2 13.12.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 26649 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 20905 10 0 08.08.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 12681 26 333 12.09.2023
Change privacy settings