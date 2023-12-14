Новый «бюджетный» кроссовер Alfa Romeo: это Milano, брат Jeep и Peugeot

Премьеру компактный паркетник справит в следующем году. В Европе основную ставку сделают на электроверсию, но варианты с ДВС тоже будут.

Давно известно, что Alfa Romeo готовит кроссовер, который окажется меньше и дешевле модели Tonale, то есть, по факту, станет идейным наследником хэтчей MiTo и Giulietta. Грядущей новинке прочили имя Brennero, но нет. Сегодня владеющий брендом концерн Stellantis объявил о том, что кросс поступит в продажу под возрожденным названием Milano: в 1980-х такое имя носила американская версия модели Alfa Romeo 75.

Новый паркетник представят в апреле 2024 года, в качестве дебютной площадки символично выбрали город Милан, где и была основана марка. А вот полноценных официальных изображений кросса еще нет (на заглавной картинке – фрагмент Tonale), производитель пока ограничился постером с анонсом и малоинформативными тизерами.

В компании кроссовер называют Sport Urban Vehicle («спортивная городская модель»). Сообщается, что с ним марка вернется в европейский B-сегмент, и что новинку предложат, в том числе, в виде электрокара (как ожидается – полноприводного), причем это будет первая полностью электрическая Alfa Romeo. Кросс окажется родственником Jeep Avenger, Fiat 600, Peugeot 2008 и прочих компактов из обширного модельного ряда Stellantis, то есть он также получит гибридный вариант.



Производство паркетника наладят на польском заводе, который также выпускает Jeep Avenger и Fiat 600.



Одновременно с анонсом Milano марка напомнила о своих ближайших планах. Так, в 2025 году Alfa Romeo представит еще одну новую модель, и у нее уже не будет версий с ДВС: только электричество. А с 2027 года вся европейская линейка Альфы будет состоять из «зелени».