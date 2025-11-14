Новый Changan CS75 Plus готов к старту продаж в России: два мотора, есть полный привод

На нашем рынке свежий кроссовер Changan будет доступен с турбодвигателями 1.5 и 2.0, оба сочетаются с классическим восьмиступенчатым автоматом. Для модели со старшим мотором предусмотрен полный привод.

В Китае действительно новый Changan CS75 Plus дебютировал в прошлом году. Такой паркетник официально объявлен четвертым поколением, хотя на деле это третья генерация, ведь предыдущий Плюс – лишь рестайлинговая версия. Российскую презентацию модели провели летом нынешнего года. Теперь же местный офис Changan анонсировал скорый старт продаж: предварительные заказы на свежий CS75 Plus начнут принимать с 15 ноября. К слову, у нас кроссовер тоже считается четвертой генерацией.

В новом поколении Changan CS75 Plus получил эффектный дизайн. Главные фишки внешности – вертикальные блоки фар с горизонтальными светодиодными полосками дневных ходовых огней, безрамочная радиаторная решетка и «пиксельные» задние фонари. В Китае модель еще может иметь выдвижные ручки дверей, но на фото российского офиса, сопровождающих сегодняшний пресс-релиз, у машины обычные ручки.

Длина нового Changan CS75 Plus равна 4770 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1695 или 1705 мм, колесная база – 2800 мм. Для сравнения, габариты предыдущего Плюса для России: 4710/1865/1710 мм, расстояние между осями – 2710 мм.

В салоне установлены двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель, а вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок. В дорогих комплектациях у Changan CS75 Plus есть трехэкранное табло (в исполнениях попроще отсутствует пассажирский дисплей).

Сообщается, что в России кроссовер будет доступен с бензиновыми турбомоторами 1.5 и 2.0, но их мощность на момент публикации новости не была озвучена. К примеру, в соседнем Казахстане, где новый CS75 Plus появился в октябре, базовый двигатель выдает 181 л.с. и 280 Нм, двухлитровый – 227 или 235 л.с. (380 и 390 Нм соответственно). Известно, что в РФ паркетник предложат с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin, а для модели со старшим 2.0T предусмотрен полный привод с муфтой BorgWarner шестого поколения. В местном подразделении Changan еще отметили, что «после глобальной премьеры в Китае автомобиль был адаптирован для российских условий в рекордно короткие сроки», и что «столь быстрый выход модели на российский рынок красноречиво свидетельствует о его стратегической важности для бренда».

Комплектации и цены нашего нового Changan CS75 Plus тоже еще не раскрыты. В том же Казахстане в базе есть светодиодная оптика, подогрев лобового стекла, панорамный люк, подогрев руля и всех сидений (передние – еще и с вентиляцией), камеры кругового обзора. Топовый паркетник там имеет автопарковщик, беспроводную зарядку, адаптивный круиз-контроль вместо обычного, системы слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков.

Больше подробностей о предназначенном для России Changan CS75 Plus нового поколения узнаем в ближайшее время. Предшественник у нас тоже доступен с 1.5T (181 л.с.) и 2.0T (226 л.с.), оба также работают в паре с 8AT от Aisin, но привод исключительно передний. Прежний CS75 Plus 2025 модельного года без учета акций сегодня стоит от 3 740 000 рублей.

Напомним, компания Changan планирует вывести на наш рынок еще несколько новых SUV. Среди них – Changan Uni-S следующего поколения (в Китае это CS55 Plus), Changan CS35 Max (возможно, это Changan X5 Plus, он же бывший Oshan X5 Plus), а также брутальный Deepal G318.