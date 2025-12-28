Новинки ×

Новый Ford Puma: первые изображения

28.12.2025 232 0 0
Новый Ford Puma: первые изображения

Компания Ford в ближайшем будущем планирует выпустить два электромобиля на платформе Renault, и одним из них может стать новое поколение кроссовера Puma.

Модель впервые появилась в гамме Форда в 1997 году и представляла из себя компактное купе. Оно продержалось на конвейере до 2002 года и не получило прямого наследника. В 2019 году Puma была возрождена в виде субкомпактного кроссовера, предназначенного для европейского рынка. В начале 2024 года паркетник получил рестайлинг, а в конце того же года семейство расширилось за счёт полностью электрической версии Puma Gen-E.

Нынешний Ford Puma
Нынешний Ford Puma
Нынешний Ford Puma
Нынешний Ford Puma
Нынешний Ford Puma
Нынешний Ford Puma
Ранее в этом месяце мы рассказывали о том, что Ford и Renault объявили о начале большого стратегического партнёрства в Европе с целью сокращения затрат. Одним из первых результатов этого сотрудничества может стать новое поколение Puma, которое будет сделано на базе Renault ﻿4. Последний и был взят за основу для рендеров, а поскольку пока нет никакой информации о внешнем виде будущей новинки, мы изобразили вариант, сделанный в стилистике некоторых последних новинок Ford. В частности, передняя часть вдохновлена самым свежим кроссовером бренда под названием Bronco (китайская версия), впервые продемонстрированным летом этого года. Паркетник также получил выдвижные дверные ручки и схожую ломаную подоконную линию, сама же форма бокового остекления при этом оригинальная. Фонари представляют из себя крупные вертикальные блоки, объединённые декоративной вставкой со светодиодными габаритами в стиле обновлённого седана Ford Mondeo.

Рендер нового Ford Puma

Если новый Puma будет сделан на базе Renault 4, то он получит ту же платформу AmpR Small, которую также используют электромобили Renault 5 и представленный совсем недавно Twingo. Базовый французский кроссовер предлагается с единственным электромотором мощностью 122 л.с. (225 Нм), а более мощная версия располагает 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода — 305 и 404 км соответственно по циклу WLTP.

Рендер нового Ford Puma

Премьера нового кроссовера ожидается в 2028 году. Между тем, несколько дней назад внедорожник Ford Everest получил новый бензиновый битурбомотор V6.

Новые статьи

Статьи / История По лицензии и большой дружбе: в каких странах и как пытались изобрести свой Humvee Вьетнамскую войну принято считать крайне неудачной авантюрой США, и отчасти такая оценка справедлива. В той войне американцы потеряли огромное количество разнообразной техники, десятки тысяч... 235 1 1 28.12.2025
Статьи / Премьера Десять цветов, два варианта высоты крыши и знакомый дизель: первое знакомство с Foton View У фургончика Foton View, который «МБ Рус» уже больше года возит по выставкам и другим мероприятиям, наконец-то состоялась официальная презентация. Теперь он не просто ярмарочный шоу-стоппер,... 336 0 0 27.12.2025
Статьи / Интересно Мнимая экономия, износ мотора и очень много электроники: мифы и факты о системе старт-стоп Неважно, считаете ли вы, что система старт-стоп - проклятие современного автомобилестроения, или приходите в восторг от постоянно глохнущего и запускающегося двигателя, машин с такой штукой... 54259 13 1 26.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74973 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45553 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17546 4 3 02.10.2025
