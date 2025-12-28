Компания Ford в ближайшем будущем планирует выпустить два электромобиля на платформе Renault, и одним из них может стать новое поколение кроссовера Puma.

Модель впервые появилась в гамме Форда в 1997 году и представляла из себя компактное купе. Оно продержалось на конвейере до 2002 года и не получило прямого наследника. В 2019 году Puma была возрождена в виде субкомпактного кроссовера, предназначенного для европейского рынка. В начале 2024 года паркетник получил рестайлинг, а в конце того же года семейство расширилось за счёт полностью электрической версии Puma Gen-E.

Нынешний Ford Puma 1 / 3 Нынешний Ford Puma 2 / 3 Нынешний Ford Puma 3 / 3

Ранее в этом месяце мы рассказывали о том, что Ford и Renault объявили о начале большого стратегического партнёрства в Европе с целью сокращения затрат. Одним из первых результатов этого сотрудничества может стать новое поколение Puma, которое будет сделано на базе Renault ﻿4. Последний и был взят за основу для рендеров, а поскольку пока нет никакой информации о внешнем виде будущей новинки, мы изобразили вариант, сделанный в стилистике некоторых последних новинок Ford. В частности, передняя часть вдохновлена самым свежим кроссовером бренда под названием Bronco (китайская версия), впервые продемонстрированным летом этого года. Паркетник также получил выдвижные дверные ручки и схожую ломаную подоконную линию, сама же форма бокового остекления при этом оригинальная. Фонари представляют из себя крупные вертикальные блоки, объединённые декоративной вставкой со светодиодными габаритами в стиле обновлённого седана Ford Mondeo.

Рендер нового Ford Puma

Если новый Puma будет сделан на базе Renault 4, то он получит ту же платформу AmpR Small, которую также используют электромобили Renault 5 и представленный совсем недавно Twingo. Базовый французский кроссовер предлагается с единственным электромотором мощностью 122 л.с. (225 Нм), а более мощная версия располагает 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода — 305 и 404 км соответственно по циклу WLTP.

Рендер нового Ford Puma

Премьера нового кроссовера ожидается в 2028 году. Между тем, несколько дней назад внедорожник Ford Everest получил новый бензиновый битурбомотор V6.