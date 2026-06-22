В начале этого месяца на видеоролике корпорации Stellantis был засвечен новый кроссовер Chrysler, который, как ожидается, получит имя Airflow. Благодаря этому видео у нас есть возможность составить первое представление о том, как будет выглядеть новинка.

Компания Chrysler была основана в 1925 году. За свою уже более чем вековую историю она состояла в различных альянсах, одним из самых известных является DaimlerChrysler, просуществовавший с 1998 по 2007 годы. С 2014 года Chrysler перешёл под полный контроль концерна Fiat, а в 2021 году образовалась корпорация Stellantis, в которую также вошла французская Groupe PSA, включающая в себя Citroen, Peugeot и Opel. Бренд Chrysler нечасто радует автомобильными новинками, и последней из них стал представленный в апреле этого года обновлённый минивэн Pacifica, который в строю уже 10 лет. Однако уже скоро компанию ему должны составить три новые модели, одной из которых станет кроссовер Airflow.

Концепт Chrysler Airflow 2022 года 1 / 3 Концепт Chrysler Airflow 2022 года 2 / 3 Концепт Chrysler Airflow 2022 года 3 / 3

Это имя одно из самых старых среди моделей Chrysler, под ним выпускались седаны и купе ещё с 1934 года. Кроме того, так же назывался один из самых свежих концептов компании, представленный в 2022 году. Теперь же готовится серийный кроссовер, который визуально не имеет ничего общего с тем концептом. Паркетник, засвеченный на видеопрезентации Stellantis, имеет более угловатую и простую стилистику кузова. Передняя часть получила вертикальные блоки основного света, объединённые по последней моде горизонтальной светодиодной полосой со светящейся эмблемой по центру, в целом по форме вызывая ассоциации с грядущим Mitsubishi Pajero нового поколения. У кроссовера практически плоские боковины и дверные ручки клавишного типа. Фонари сделаны вертикальными и доходят до самой крыши, а задний бампер выполнен полностью из неокрашенного чёрного пластика.

Рендер серийного кроссовера Chrysler Airflow

Новый кроссовер будет построен на платформе STLA One, которая поддерживает широкий спектр силовых установок (гибридные и полностью электрические). Эта платформа ориентирована, прежде всего, на Европу и на автомобили классов В, С и D. Как ожидается, стоимость нового кроссовера составит порядка 40 тысяч долларов, а позже компанию ему составят два более доступных паркетника с ценой менее 30 тысяч долларов.

Рендер серийного кроссовера Chrysler Airflow

Премьера нового Chrysler Airflow может состояться в следующем году. Между тем, серийной может стать «внедорожная» версия минивэна Pacific﻿a.