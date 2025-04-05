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Новый кроссовер Mazda CX-6e: первые изображения

05.04.2025 672 0 0

На этой неделе в Сети появились первые шпионские фотографии прототипов нового паркетника Mazda, благодаря которым у нас есть возможность составить представление о том, как он будет выглядеть.

Чуть менее года назад в Китае состоялась премьера серийного лифтбека EZ-6, а также концептуального кроссовера Arata. Последний уже совсем скоро также станет серийным, его прототипы были замечены фотошпионами несколько дней назад. Вероятно, в Китае он получит имя EZ-60, а в европейской версии — CX-6e. Также в конце прошлого месяца были опубликованы официальные тизеры, демонстрирующие некоторые черты грядущей новинки.

Новый лифтбек Mazda EZ-6 (Mazda 6e)
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Новый лифтбек Mazda EZ-6 (Mazda 6e)
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Новый лифтбек Mazda EZ-6 (Mazda 6e)
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Кроссовер сохранит пропорции концепта, которые также перекликаются с некоторыми другими серийными моделями Mazda, такими как хэтчбек Mazda 3 последнего поколения и паркетник CX-30. Практически неизменными останутся и оригинальные светодиодные ходовые огни спереди, обрамляющие решётку радиатора (точнее, заглушку на её месте). Оптика у новинки раздельная, основные блоки фар, встроенные в бампер, сделают чуть крупнее по сравнению с концептом. По предварительной информации, донором для новой Mazda станет китайский кроссовер Deepal S07, это заметно, в частности, по аналогичным выдвижным дверным ручкам. Сами двери, как и у китайской модели, будут безрамочными. Задняя часть также практически идентична концепту за исключением оформления заднего бампера, более простого спойлера над задним окном и появившегося стеклоочистителя.

Рендеры нового кроссовера Mazda CX-6e

Новый кроссовер Mazda будет полностью электрическим, построенным на модульной платформе EPA1 от компании Changan. Её же использует лифтбек Mazda EZ-6, дебютировавший в начале этого года в Европе как Mazda 6e, и вышеупомянутый Deepal S07. У последнего могут быть позаимствованы и силовые установки: S07 предлагается с единственным электромотором на задней оси, развивающим от 218 до 258 л.с. в зависимости от модификации. Ожидается, что новинка от Mazda составит конкуренцию кроссоверу Tesla Model Y, который недавно пережил существенный рестайлинг.

Рендеры нового кроссовера Mazda CX-6e

Премьера нового паркетника Mazda может состояться уже в конце этого месяца на Шанхайском автосалоне.  

Напомним, недавно Mazda официально анонсировала СX-5 нового поколения.

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