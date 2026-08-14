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Новый Mitsubishi Galant: каким он может быть

14.08.2026 3416 0 0
Новый Mitsubishi Galant: каким он может быть

В последние годы большинством новинок Mitsubishi являются автомобили повышенной проходимости, а мы решили «возродить» одну из самых популярных легковых моделей прошлого — седан Galant.

Mitsubishi Galant появился в производственной гамме японского автопроизводителя в 1969 году (название модели в переводе с французского означает «рыцарский»). Изначально это был компактный седан, являющийся одной из модификаций модели Colt. Позже Галант стал среднеразмерным седаном и в таком виде пробыл на конвейере до 2012 года, после чего из-за недостаточного спроса был снят с производства, не получив преемника.

Mitsubishi Galant последнего поколения после рестайлинга (2009-2012)
Mitsubishi Galant последнего поколения после рестайлинга (2009-2012)
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Mitsubishi Galant последнего поколения после рестайлинга (2009-2012)
Mitsubishi Galant последнего поколения после рестайлинга (2009-2012)
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Mitsubishi Galant последнего поколения после рестайлинга (2009-2012)
Mitsubishi Galant последнего поколения после рестайлинга (2009-2012)
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В начале этой недели состоялась премьера редкой по нынешним временам легковой модели — хэтчбека ASX VR-e, предназначенного для рынков Австралии и Новой Зеландии. Он получил весьма интересный дизайн, изначально разработанный итальянской студией Pininfarina, который вполне мог бы подойти и более крупной модели — такой, как Galant нового поколения. Изображённый на рендерах автомобиль получил модную ныне переднюю оптику с растянутой почти во всю ширину передней части светодиодной полосой габаритных огней. Боковины сделаны более строгими по сравнению с хэтчбеком, равно как и силуэт бокового остекления с окантовкой в виде хромированного молдинга. Крыша сделана контрастной — чёрного цвета, а фонари по дизайну перекликаются с передней оптикой.     

Рендер нового Mitsubishi Galant

   

Mitsubishi Galant последнего (девятого) поколения предлагался с 4-цилиндровыми моторами (в России был официально представлен единственный вариант с бензиновым двигателем 4G69 объёмом 2,4 литра и мощностью 158 л.с.). При этом у модели были и моторы V6: версия GTS с двигателем 3,8 литра мощностью 232 л.с. и самая мощная 261-сильная версия Ralliart. Что же касается нового Galant, то он наверняка получил бы гибридные силовые установки, одну из которых он мог бы позаимствовать у кроссовера Outlander PHEV: это бензиновый атмосферник объёмом 2,4 литра и пара электромоторов совокупной мощностью 306 сил.

Рендер нового Mitsubishi Galant

Между тем, уже совсем скоро состоится премьера полностью нового Mitsubishi Pajer﻿o.  

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