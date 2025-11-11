Новинки ×
  • Новый Porsche Cayenne представят на следующей неделе, отменять уже поздно

Компания Porsche объявила, что премьера нового, полностью электрического Cayenne состоится 19 ноября в Дубае. Старый бензиновый Cayenne при этом останется в строю, причём надолго.

Porsche сейчас переживает финансовый кризис из-за того, что в начале десятилетия переоценила рыночный потенциал электромобилей, вложила в них кучу денег, а продажи в итоге оказались слабыми. На долю «электричек» сейчас приходится 23% от общего объёма продаж Porsche. В прошлом месяце у компании появился новый гендиректор — Михаэль Ляйтерс, он сменил на этом посту Оливера Блюме, которому оказалось очень тяжело совмещать руководящие должности в Porsche и в материнском концерне Volkswagen. Сейчас Porsche в авральном порядке разрабатывает новые бензиновые модели, ну а те электромобили, что разрабатывались давно и уже почти готовы, тоже выйдут на рынок.

Электрический Porsche Cayenne Electric был впервые засвечен в камуфляжной обёртке ещё летом прошлого года, с тех компания выпустила десятки посвящённых ему пресс-релизов, рассказывающих о том, какой Cayenne Electric будет прогрессивный и замечательный. В сентябре этого года был раскрыт интерьер Cayenne Electric, он вызвал бурю негодования у ортодоксальных поклонников Porsche засильем экранов и сенсорной эргономикой.

Некоторые технические особенности Cayenne Electric тоже уже известны. В основе кроссовера лежит модульная платформа PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой архитектурой, первым эту платформу получил представленный в начале прошлого года электрический Porsche Macan. Топ-версии Cayenne Electric будут располагать мощностью порядка 1000 л.с. и смогут с лёгкостью буксировать прицеп массой 3,5 т. Достойную манёвренность обеспечит активная электрогидравлическая подвеска.

Ёмкость батареи — 113 кВт·ч, запас хода на одной зарядке составит около 600 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи — 400 кВт, пополнить на такой мощности заряд с 10% до 80% можно всего за 16 минут. В виде опции для Cayenne Electric будет предлагаться беспроводная индукционная зарядка мощностью 11 кВт: источник в виде 50-килограммовой плиты укладывается на пол, кроссовер наезжает на него, подвеска автоматически опускает кузов в максимально низкое положение, после чего, собственно, начинается зарядка. КПД беспроводной зарядки — 90%, то есть 10% — это плата за то, чтобы не возиться с кабелем.

Сказать, что мир с большим энтузиазмом ждёт электрический Cayenne, было бы сильным преувеличением. Porsche сегодня это понимает, а потому бензиновый Cayenne третьего поколения, что выпускается с 2017 года, продолжит карьеру, и, возможно, будет сходить с конвейера даже в следующем десятилетии, впереди его ждут очередные обновления — технические и косметические.

