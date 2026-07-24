Ещё несколько дней назад в Сети начали публиковаться первые шпионские фотографии необычных прототипов с непривычно низким для марки уровнем крыши, и изначально все предполагали, что под камуфляжем скрывается кроссовер Velar второго поколения. Теперь же выяснилось, что первая генерация стильного паркетника с ДВС останется в строю ещё несколько лет. Новинка же станет пятой моделью бренда и получит имя GT.

Range Rover Velar 1 / 3 Range Rover Velar 2 / 3 Range Rover Velar 3 / 3

Как уже говорилось, это самая необычная модель для компании, сильнее всего похожая на легковой автомобиль за счёт приземистого силуэта. В целом форма кузова напоминает лифтбек из-за покатой крыши и сильно наклонённого заднего стекла, доходящего до кромки багажной двери. В остальном дизайн сделан в актуальной стилистике Range Rover с максимально чистыми линиями и поверхностями. Спереди у кроссовера узкие горизонтальные фары с полосой габаритных огней в нижней части, решётка же пока полностью скрыта маскировкой: мы изобразили вариант, сделанный в стиле грядущих электрических Range Rover и Range Rover Sport.

Массивный передний бампер получил пару вертикальных воздуховодов по краям и трапециевидный воздухозаборник в нижней части. Сбоку можно отметить традиционные для бренда выдвижные ручки, огибающую колёсные арки линию капота (как у младшей модели Evoque), двери без рамок, а также — впервые для Range Rover — боковые зеркала на ножках. Задняя часть напоминает нынешний Range Rover Sport, разве что дверь багажника сделана ещё более плоской, а габаритные огни сделаны в виде горизонтальных линий.

Рендер нового Range Rover GT

Range Rover GT построен на анонсированной ещё в 2021 году платформе EMA с 800-вольтовой электрической архитектурой. Изначально он заявлен как электромобиль, при этом в будущем появятся и гибридные версии (скорее всего, использующие ДВС исключительно в качестве генератора). У кроссовера будет как минимум по одному электромотору на каждой оси, поэтому полный привод будет уже в базовой версии. Кстати, интерьер новинки уже полностью раскрыт.

Рендер нового Range Rover GT

Дата премьеры нового Range Rover GT пока не объявлена, однако, учитывая степень готовности, её вполне можно ожидать уже в ближайшие месяцы. Производиться он будет на заводе JLR в Хейлвуде (Англия, графство Мерсисайд) вместе с моделями Evoque и Land Rover Discovery Sport. Между тем, ранее в этом месяце были обнародованы новые фотографии и подробности касательно нового большого кроссовера Freelander 8.