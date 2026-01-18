Полноразмерный кроссовер Cullinan первого и единственного пока поколения дебютировал в 2018 году, став также первым серийным автомобилем с таким типом кузова и первым полноприводником в истории марки. В 2024 году модель получила рестайлинг с весьма существенным обновлением внешнего вида. А сейчас британская компания вывела на тесты прототипы совершенно нового кроссовера, и у нас есть возможность оценить его основные особенности.

На первый взгляд кроссовер во многом схож с нынешней моделью, однако видно, что кузов станет существенно более длинным (в первую очередь, за счёт колёсной базы). На шпионских фотографиях уже проглядываются очертания передней части: модель получит «двухэтажные» фары (подобно модели Spectre), в верхней части расположатся горизонтальные ходовые огни в виде светодиодных штрихов, а чуть ниже в бампер встроены прямоугольные блоки основного света. Дизайн боковин в целом аналогичен нынешнему Cullinan, а наиболее заметным различием может стать изменённая форма бокового остекления, за счёт которого у кузова появятся значительно более широкие задние стойки. Достаточно легко новинку будет распознать сзади благодаря переместившейся с крышки багажника на бампер нише номерного знака. Также здесь будут новые фонари: на фотографиях прототипов сквозь маскировку просматриваются по паре вертикальных полосок в каждом из них, что-то подобное ранее мы видели на обновлённом седане Ghost.

Существенные изменения произойдут в технической части модели, так как ожидается, что кроссовер станет полностью электрическим. Вероятно, в его основе будет та же алюминиевая платформа Architecture of Luxury, которая используется электрическим купе Spectre и дебютировала в 2017 году на флагманском седане Phantom (она изначально была заточена под электрификацию). Силовая установка Spectre развивает 585 Нм и 900 Нм крутящего момента, кроссовер может получить более высокую отдачу для компенсации существенно увеличившейся массы.

Премьера нового Rolls-Royce Cullinan состоится ближе к 2028 году. Между тем, недавно британская компания подготовила особенный Phantom в честь 100-летия седана.